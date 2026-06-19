Colas desde las 7 de la mañana para replicar una foto viral: el lugar de Santorini que todos quieren subir a sus redes sociales

Al menos un centenar de personas hacen cola para tomarse la icónica fotografía de Oia, en Santorini. (@mamboitaliano__/X)

España no es el único lugar que sufre la masificación turística durante el periodo estival. Otros países del Mediterráneo se llenan de aglomeraciones cada vez más numerosas, especialmente en los meses en los que comienza a hacer buen tiempo y se acerca el verano.

Un elemento que ha potenciado esta masificación hasta niveles todavía superiores son las redes sociales. Cada día, un sitio distinto pasa de ser un “pequeño paraíso” reservado para aquellos pocos privilegiados que tienen la suerte de saber de su existencia a un nuevo lugar en la lista de spots que hay que visitar obligatoriamente.

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Enclaves aesthetics o “instagrameables” que prometen, según las personas que comparten este “secreto” con el resto de usuarios, convertir tus fotografías en una postal icónica. Estos lugares, por tanto, han pasado a ser escenarios indispensables en la hoja de ruta de los viajes, hasta el punto de que, si no se publica la característica instantánea, parece que no se ha estado allí.

Hace unos años, todo el mundo huía buscando calas tranquilas en las que poder disfrutar sin prácticamente nadie. Sin embargo, la llegada de las redes sociales y sus posts han provocado que estos tesoros naturales hayan quedado masificados

Grecia es uno de los lugares en los que esta tendencia, que cada vez está más asentada en el día a día, es más visible. Las casas blancas, los tejados azules y las calles floridas de muchas de sus islas son el marco perfecto para la creación de contenido. Y para conseguir la preciada fotografía, son cada vez más habituales algunas dinámicas que hace algunos años nos resultarían impensables.

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A través de la red social X, una cuenta dedicada a subir contenido sobre Italia (@mamboitaliano__) ha compartido un vídeo en el que se observa una considerable cola de personas esperando para asomarse al balcón en el que se toma la fotografía más característica de una de las localidades de la isla de Santorini: Oia.

Tal y como se muestra en la publicación, a las 7 de la mañana ya había al menos un centenar de personas en fila: “Las tendencias de las redes sociales han convertido los lugares más hermosos del mundo en colas interminables de baño en un concierto, donde todos esperan horas solo para tomar la misma foto para mostrársela a personas a las que les importa un comino”, escribe junto al vídeo. “Nada captura mejor la decadencia superficial de nuestro tiempo que esto”.

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Santorini, en Grecia (Adobe Stock).

Santorini: una isla masificada por el “efecto Instagram”

La situación ha llegado hasta tal punto en la conocida como “isla de Instagram” que en 2024 el concejal Panos Kavalaris alertó a los ciudadanos de Santorini de la llegada masiva de turistas, pidiendo a los residentes que no saliesen de sus casas. Con una población permanente de unos 15.000 habitantes, la isla recibe cada año más de 5,5 millones de turistas, creando un ambiente de saturación que resulta difícil de gestionar.

La alerta a la ciudadanía, de hecho, se hizo en un momento al que al lugar llegaban diariamente 17.000 pasajeros de cruceros durante la temporada alta de verano. Así, durante la mañana, sus calles adoquinadas y balcones junto a acantilados se mostraban repletos de personas, mientras que por la noche la zona pasaba a ser casi “un pueblo fantasma”, según recogió en aquel momento el diario británico Express citando a un lugareño de la zona.

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