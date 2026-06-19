España

Colas desde las 7 de la mañana para replicar una foto viral: el lugar de Santorini que todos quieren subir a sus redes sociales

La masificación turística lleva años siendo un problema en algunas de las islas griegas

Guardar
Google icon
Al menos un centenar de personas hacen cola para tomarse la icónica fotografía de Oia, en Santorini. (@mamboitaliano__/X)
Al menos un centenar de personas hacen cola para tomarse la icónica fotografía de Oia, en Santorini. (@mamboitaliano__/X)

España no es el único lugar que sufre la masificación turística durante el periodo estival. Otros países del Mediterráneo se llenan de aglomeraciones cada vez más numerosas, especialmente en los meses en los que comienza a hacer buen tiempo y se acerca el verano.

Un elemento que ha potenciado esta masificación hasta niveles todavía superiores son las redes sociales. Cada día, un sitio distinto pasa de ser un “pequeño paraíso” reservado para aquellos pocos privilegiados que tienen la suerte de saber de su existencia a un nuevo lugar en la lista de spots que hay que visitar obligatoriamente.

PUBLICIDAD

Enclaves aesthetics o “instagrameables” que prometen, según las personas que comparten este “secreto” con el resto de usuarios, convertir tus fotografías en una postal icónica. Estos lugares, por tanto, han pasado a ser escenarios indispensables en la hoja de ruta de los viajes, hasta el punto de que, si no se publica la característica instantánea, parece que no se ha estado allí.

Hace unos años, todo el mundo huía buscando calas tranquilas en las que poder disfrutar sin prácticamente nadie. Sin embargo, la llegada de las redes sociales y sus posts han provocado que estos tesoros naturales hayan quedado masificados

Grecia es uno de los lugares en los que esta tendencia, que cada vez está más asentada en el día a día, es más visible. Las casas blancas, los tejados azules y las calles floridas de muchas de sus islas son el marco perfecto para la creación de contenido. Y para conseguir la preciada fotografía, son cada vez más habituales algunas dinámicas que hace algunos años nos resultarían impensables.

PUBLICIDAD

A través de la red social X, una cuenta dedicada a subir contenido sobre Italia (@mamboitaliano__) ha compartido un vídeo en el que se observa una considerable cola de personas esperando para asomarse al balcón en el que se toma la fotografía más característica de una de las localidades de la isla de Santorini: Oia.

Tal y como se muestra en la publicación, a las 7 de la mañana ya había al menos un centenar de personas en fila: “Las tendencias de las redes sociales han convertido los lugares más hermosos del mundo en colas interminables de baño en un concierto, donde todos esperan horas solo para tomar la misma foto para mostrársela a personas a las que les importa un comino”, escribe junto al vídeo. “Nada captura mejor la decadencia superficial de nuestro tiempo que esto”.

Santorini, en Grecia (Adobe Stock).
Santorini, en Grecia (Adobe Stock).

Santorini: una isla masificada por el “efecto Instagram”

La situación ha llegado hasta tal punto en la conocida como “isla de Instagram” que en 2024 el concejal Panos Kavalaris alertó a los ciudadanos de Santorini de la llegada masiva de turistas, pidiendo a los residentes que no saliesen de sus casas. Con una población permanente de unos 15.000 habitantes, la isla recibe cada año más de 5,5 millones de turistas, creando un ambiente de saturación que resulta difícil de gestionar.

La alerta a la ciudadanía, de hecho, se hizo en un momento al que al lugar llegaban diariamente 17.000 pasajeros de cruceros durante la temporada alta de verano. Así, durante la mañana, sus calles adoquinadas y balcones junto a acantilados se mostraban repletos de personas, mientras que por la noche la zona pasaba a ser casi “un pueblo fantasma”, según recogió en aquel momento el diario británico Express citando a un lugareño de la zona.

Temas Relacionados

Redes SocialesViajesViajes y TurismoIslasTurismoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Felipe VI y la princesa Leonor vuelan juntos por primera vez en la Academia del Aire: un abrazo y un “gracias, papá”

El rey acompañó a su hija en una jornada de instrucción a bordo de dos aviones Pilatus PC-21 en San Javier, protagonizando unas imágenes inéditas que reflejan la complicidad que hay entre ambos

Felipe VI y la princesa Leonor vuelan juntos por primera vez en la Academia del Aire: un abrazo y un “gracias, papá”

Cerca de medio millón de españoles intentó dejar de fumar en 2025

El informe del Ministerio de Sanidad y el Consejo de Farmacéuticos evidencia la importancia del acompañamiento profesional para la cesación tabáquica

Cerca de medio millón de españoles intentó dejar de fumar en 2025

Los Mossos descartan que Isak Andic cayera por una distracción al demostrar que estaba parado y sin usar el móvil

El análisis policial reveló que el dispositivo no registró actividad alguna antes del suceso

Los Mossos descartan que Isak Andic cayera por una distracción al demostrar que estaba parado y sin usar el móvil

Resultados del Super Once del 19 junio

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del 19 junio

Receta de cachopo de pollo, una forma fácil y riquísima de darle vida al clásico filete empanado

Como relleno, podemos añadir cualquier tipo de fiambre, desde jamón serrano hasta pavo; también experimentar con distintos tipos de queso según los gustos de cada uno

Receta de cachopo de pollo, una forma fácil y riquísima de darle vida al clásico filete empanado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los Mossos descartan que Isak Andic cayera por una distracción al demostrar que estaba parado y sin usar el móvil

Los Mossos descartan que Isak Andic cayera por una distracción al demostrar que estaba parado y sin usar el móvil

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez y le imputa otros dos delitos por presuntas irregularidades en un contrato a Barrabés

Reino Unido enviará 150.000 drones, más de 350 misiles y radares para reforzar la capacidad militar de Ucrania

“No soy una madre abadesa, sino un juez instructor” y la tensa cordialidad entre Calama y Zapatero: “Sin usted, Análisis Relevante habría quebrado”

¿Afectará a la defensa de Zapatero la imputación de sus hijas? “Puede llegar a responsabilizarse de todo a nivel personal para que no les pase nada”

ECONOMÍA

A partir de esta temperatura, está prohibido trabajar en España

A partir de esta temperatura, está prohibido trabajar en España

Este es el precio de la gasolina este 19 de junio en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Los bancos se declaran una guerra por el ahorro: pagan hasta 570 € más al año a quienes mueven su dinero a cuentas más rentables

El pueblo italiano que ofrece casas por un euro: estos son los requisitos para acceder a la compra de viviendas

El absentismo laboral alcanza un nuevo récord en España: cada día 1,6 millones de personas faltaron a su puesto de trabajo en 2025

DEPORTES

El futbolista marroquí Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia

El futbolista marroquí Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia

Víctor Muñoz sufre una nueva lesión muscular que retrasará su debut en el Mundial

México vence a Corea del Sur y asegura su pase a dieciseisavos como líder del Grupo A en el Mundial 2026: el resumen y el gol de Romo, en vídeo

Suiza resuelve en el tramo final y supera 4-1 a Bosnia en el Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Canadá logra su primera victoria en un Mundial con una goleada 6-0 sobre Catar marcada por la lesión de Koné: el resumen y los goles, en vídeo