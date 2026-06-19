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Pone la lavadora de madrugada y su compañero de piso lo apuñala: detenido en Móstoles por intento de homicidio

Los agentes encontraron a la víctima en la calle con una herida de arma blanca en el costado

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Coche Policía Nacional. (Europa Press)
Coche Policía Nacional. (Europa Press)

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 28 años en Móstoles acusado de apuñalar a su compañero de piso tras una discusión. El joven, enfadado porque el coinquilino encendiera la lavadora durante la madrugada, terminó hiriéndolo con un cuchillo en el abdomen.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo sobre las 2:15 horas de la madrugada en la calle Nardo, del municipio madrileño de Móstoles. En ese momento, la Policía Nacional recibió un aviso alertando de que se había producido un apuñalamiento en el interior de una vivienda.

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Al llegar a la escena, los agentes se encontraron a la víctima en la calle acompañada de su pareja, que también residía en el mismo inmueble. El joven, de 26 años y nacionalidad paraguaya, presentaba una herida incisa en el lado derecho del abdomen provocada por un arma blanca.

Apuñala a su compañero por poner la lavadora

En ese momento, la víctima explicó a los agentes que su compañero de piso le había apuñalado tras una fuerte discusión. Al parecer, los dos jóvenes compatriotas se habían peleado porque el más pequeño de los dos había encendido la lavadora.

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Los policías se dirigieron entonces al domicilio, donde encontraron el cuchillo del delito en la cocina. Los agentes procedieron a la detención del sospechoso, un hombre paraguayo de 28 años, como presunto autor de un intento de homicidio.

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