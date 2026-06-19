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Vox subraya la "buena sintonía" para llegar a un acuerdo con el PP en Andalucía

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Córdoba, 19 jun (EFE).- El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha resaltado este viernes que hay "buena sintonía y buena disposición" para llegar a un acuerdo con el PP para la gobernabilidad de la comunidad, aunque ha advertido de que lo principal será "acordar medidas" y posteriormente se verá "quien ejecuta esas medidas".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Gavira ha indicado que Vox está llevando a cabo "el mismo modo de proceder en todas las regiones" en las que ha pactado con el PP como es el caso de Extremadura, Aragón y Castilla y León, y ha reiterado que tienen "buena disposición desde el primer día" y "mano tendida" para lograr el acuerdo.

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Ha añadido que las conversaciones "son discretas" y que hay que "seguir trabajando" para un acuerdo que, según ha dicho, girará alrededor de medidas "similares" a las que se pondrán en marcha en otros territorios y que tienen que ver con la 'prioridad nacional' en el acceso a los servicios sociales, la defensa del sector primario, la mejora de los servicios públicos y la reducción de "burocracia e impuestos".

"No vamos a poner encima de la mesa algo que no hayamos puesto en otro sitio", ha apuntado Gavira, quien ha defendido que Vox "es un partido fiable y predecible" y ha recordado al líder del PP de Andalucía, Juanma Moreno, que los andaluces votaron que "no quieren que tenga la mayoría absoluta".

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Ha reiterado que ahora "toca trabajar de una manera discreta y silenciosa" y mantener encuentros para "acordar medidas", ya que "la casa no se empieza por el tejado, sino que se empieza por los cimientos, se va construyendo y luego ya se remata".

Finalmente, ha indicado que se logrará el "mejor acuerdo para los andaluces" y ha evitado hablar de plazos, aunque ha garantizado que habrá un calendario para evaluar su cumplimiento. EFE

(Foto) (Vídeo)

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