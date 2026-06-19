Cárcel para 5 detenidos en el operativo antinarcotráfico con un muerto en Pontevedra

Pontevedra, 19 jun (EFE).- El Tribunal de Instancia de Vilagarcía (Pontevedra) ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza respecto a cinco de los detenidos en la operación contra el narcotráfico desarrollada esta semana, principalmente, en la provincia de Pontevedra.

En la actuación policial, que también se desarrolló en Vigo y Madrid, murió uno de los presuntos implicados en la trama al recibir un disparo de la Policía cuando procedían a detenerle en su vivienda de Cambados, como parte de una investigación de la sección civil y de instrucción de, en funciones de guardia.

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Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), cinco de los detenidos han pasado a prisión, mientras que otros cuatro han quedado en libertad provisional con comparecencias mensuales tras serles retirado el pasaporte con la prohibición de salir del territorio nacional.

El resto de los detenidos que pasaron a disposición judicial, otros tres, han quedado en libertad provisional sin fianza y sin más medidas.

La causa contra ellos se sigue por un delito de tráfico de drogas de las que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, y pertenencia a grupo criminal.

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En la operación se practicaron registros en viviendas, naves y garajes de los partidos judiciales de Vilagarcía y Cambados, así como en un domicilio de la Comunidad de Madrid y en otro de Vigo.

La operación se desarrolló en los municipios pontevedreses de Vilagarcía, Vilanova de Arousa, Ribadumia y Cambados. EFE

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