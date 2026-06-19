23/09/2022 Una joven fuma y lee su movil en las inmediaciones del colegio Pia Balmes, que la nueva normativa del Govern convertirá en espacio libre de humo, a 23 de septiembre de 2022, en Barcelona, Catalunya (España). La nueva normativa consiste en convertir terrazas, entradas y salidas de centros escolares y paradas de autobús, en 'espacios libres de humo'. Además, la medida responde al estancamiento en la bajada de personas fumadoras. Además, la Generalitat tiene previsto ofrecer a partir de enero de 2023 sustitutivos gratuitos de nicotina a las personas con rentas inferiores a 18.000 euros que quieran dejar de fumar. SOCIEDAD David Zorrakino - Europa Press

El tabaco encuentra cada vez menos compradores en España. El consumo de tabaco ha caído a mínimos históricos en el país, con un 36,8% de ciudadanos que declara haber fumado en el último año y un 25,8% que lo hace cada día, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. De los que todavía mantienen este hábito, dos de cada tres quieren dejarlo y casi la mitad lo intenta cada año. En concreto, cerca de medio millón de españoles intentó dejar de fumar en 2025.

Es la principal conclusión del informe Cesación tabáquica: un reto sanitario y social, presentado este viernes por el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Farmacéuticos (CGCF). Los autores calculan que entre 472.000 y 494.000 personas intentaron dejar de fumar el año pasado utilizando tratamientos farmacológicos financiados, una herramienta fundamental para favorecer el abandono del tabaco.

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Desde 2020, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha incluido tres terapias eficaces para la cesación tabáquica: bupropión, vareniclina y citisiniclina. Este último concentra la gran mayoría de los pacientes, con cerca de 450.000 personas tratadas en 2025. Le siguen la vareniclina (entre 18.000 y 36.000 personas tratadas) y el bupropión (entre 4.000 y 8.000).

El informe muestra la importancia de los tratamientos farmacológicos financiados por la Seguridad Social para dejar de fumar. Por eso, cuando escasean, los fumadores abandonan sus intentos por separarse del tabaco. Durante el último año, se sucedieron momentos puntuales de falta de suministro de este tipo de medicamentos por rupturas de stock. En estas situaciones, se incrementaba la venta de parches, chicles o sprays de nicotina, alternativas no financiadas que no llegaban a compensar la caída de los tratamientos. públicos.

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“La conclusión es muy clara: la financiación pública no solo facilita el acceso a los tratamientos, también aumenta el número de personas que intentaron dejar de fumar”, ha defendido Jesús Aguilar, presidente del CGCF.

El verano, época negra para dejar de fumar

Evolución del número de envases dispensados en los últimos cinco años por principio activo. (CGCF)

Los datos muestran, asimismo, un cambio en el número de intentos según la época del año. Los intentos de abandonar el tabaco repuntan tras las vacaciones y se desploman en agosto, según el informe. Esta conclusión sale del número de ventas de estos productos de cesación tabáquica: los pacientes los adquieren más en enero (+7,2%), marzo (+6,2%) y octubre, justo cuando terminan las Navidades, la Semana Santa y la temporada estival.

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En cambio, durante el mes de agosto, se produce una contracción muy marcada del consumo de estos fármacos, que reducen su adquisición en un 16,6% respecto a la media.

El acompañamiento sanitario, clave para dejar de fumar

El informe destaca igualmente la importancia del acompañamiento profesional durante el proceso de abandono del tabaco. En concreto, el estudio se centra en el papel del farmacéutico comunitario: cuando este profesional interviene, se duplica la probabilidad de abandono del hábito tabáquico. Sí, además, se incluye un tratamiento farmacológico, las probabilidades de éxito llegan a triplicarse. Esta evidencia hizo que, el pasado mes de febrero, Sanidad y el CGCG firmasen un convenio para impulsar actuaciones conjuntas de prevención y control del tabaquismo.

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“Este informe muestra que la intervención farmacéutica mejora significativamente las probabilidades de éxito para dejar de fumar y pone de manifiesto el enorme potencial que tiene la farmacia comunitaria como aliada de la salud pública”, ha valorado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación del informe.

España cuenta con más de 22.000 farmacias comunitarias distribuidas por todo el territorio nacional, una red sanitaria única por su proximidad, accesibilidad y capacidad para llegar a prácticamente toda la población. Con el convenio, se espera reforzar el papel de estos establecimientos en la prevención y el abordaje del tabaquismo, a través de programas formativos para farmacéuticos y el desarrollo de campañas de educación sanitaria.

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