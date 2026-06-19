Mañueco denuncia una "alteración clara del censo" por la nacionalización de oriundos

Valladolid, 19 jun (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha denunciado este viernes que el proceso de nacionalización de descendientes de emigrantes españoles emprendido por el Gobierno "es una alteración clara del censo electoral que no tiene ninguna explicación".

En una entrevista en Esradio, preguntado por si cree que el elevado número de solicitudes puede influir en el resultado de las próximas elecciones, Mañueco ha indicado que un incremento del censo por esta vía "en tan solo unos meses" puede afectar, aunque ha puntualizado que habrá que esperar a ver "qué es lo que pasa".

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"A lo mejor esa gente que vienen en muchos casos de países iberoamericanos saben diferenciar quién se acerca más al populismo de izquierdas o quién se acerca más a unas fuerzas que hacen gobiernos homologables de derechas, como los que representamos aquí en Castilla y León Partido Popular y Vox", ha resumido.

No obstante, ha añadido que este tipo de modificaciones que afectan al censo electoral "se debería hacer de otra manera", por la vía del "consenso", aunque ha apostillado que "pedir eso a Sánchez es complicado".EFE

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