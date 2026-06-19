España

Los Mossos descartan que Isak Andic cayera por una distracción al demostrar que estaba parado y sin usar el móvil

El análisis policial reveló que el dispositivo no registró actividad alguna antes del suceso

Guardar
Google icon
La defensa de Jonathan Andic aporta un vídeo de una caída previa y atribuye la muerte de Isak Andic a la artrosis. (Montaje Infobae)
La defensa de Jonathan Andic aporta un vídeo de una caída previa y atribuye la muerte de Isak Andic a la artrosis. (Montaje Infobae)

Los Mossos d’Esquadra han concluido que Isak Andic, fundador de Mango, permanecía quieto y no utilizaba su teléfono en el instante previo a la caída mortal, según ha adelantado la agencia EFE. El análisis policial reveló que el dispositivo no registró actividad alguna antes del suceso, lo que prácticamente descarta que el accidente se produjera por una distracción.

La muerte del empresario ocurrida en Montserrat el 14 de diciembre de 2024 sigue rodeada de muchas dudas. El informe pericial de los Mossos d’Esquadra, al que ha accedido EFE, se enmarca en la causa que instruye una jueza de Martorell contra Jonathan Andic, su hijo mayor, investigado por homicidio. Ambos se encontraban realizando una ruta de senderismo cuando se produjo el incidente sin resolver.

PUBLICIDAD

La jueza instructora fijó una fianza de un millón de euros a Jonathan Andic tras su detención el 19 de mayo, en parte por las inconsistencias detectadas en sus declaraciones. El primogénito ofreció versiones distintas sobre el momento y la frecuencia en que su padre habría usado el teléfono durante la excursión. En un primer testimonio, Jonathan afirmó que adelantó a su padre cuando este tomaba fotografías. Después, matizó que lo había visto usar el móvil solo al inicio del recorrido.

Un repaso a la investigación sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango. Lo que comenzó como un trágico accidente de senderismo ha culminado con la detención de su propio hijo, Jonathan Andic, como principal sospechoso.

Investigación que descarta el accidente

Según la documentación adelantada por EFE, los Mossos examinaron el dispositivo móvil de Isak Andic en busca de indicios sobre la secuencia de los hechos. El análisis permitió establecer que el empresario no utilizaba el teléfono en el momento de la caída, ni la cámara se encontraba activa. El aparato, hallado en el bolsillo delantero del pantalón de la víctima, no registró movimientos previos a la precipitación mortal, lo que lleva a los investigadores a descartar la falta de atención como causa directa del accidente.

PUBLICIDAD

Las pruebas técnicas recogidas por los Mossos d’Esquadra determinaron que Isak Andic empleó su teléfono móvil por última vez a las 12:17 horas, cuando tomó tres fotografías y grabó un vídeo en las escaleras que marcan el inicio de la ruta hacia las cuevas de Salnitre. Según los investigadores, entre esa última actividad y la caída mortal transcurrieron once minutos, margen suficiente para recorrer la distancia hasta el punto exacto del accidente, un barranco de unos 100 metros de altura.

Por su parte, la defensa de Jonathan Andic cuestiona que las discrepancias en los relatos sobre el uso del móvil puedan interpretarse como prueba incriminatoria. En sus argumentos, afirma que la versión ofrecida por su cliente no descarta que el fundador de Mango se detuviera en distintos tramos del camino o incluso que fingiera tomar fotografías sin llegar a hacerlo. Además, los abogados han presentado un informe pericial que sostiene la posibilidad de una caída accidental, apoyándose en una reconstrucción 3D de los hechos y en la artrosis de rodillas que padecía Isak Andic, señalada como posible causa del tropiezo que derivó en la tragedia.

Temas Relacionados

Policía EspañaTribunales EspañaAsesinatosHomicidiosEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Colas desde las 7 de la mañana para replicar una foto viral: el lugar de Santorini que todos quieren subir a sus redes sociales

La masificación turística lleva años siendo un problema en algunas de las islas griegas

Colas desde las 7 de la mañana para replicar una foto viral: el lugar de Santorini que todos quieren subir a sus redes sociales

Felipe VI y la princesa Leonor vuelan juntos por primera vez en la Academia del Aire: un abrazo y un “gracias, papá”

El rey acompañó a su hija en una jornada de instrucción a bordo de dos aviones Pilatus PC-21 en San Javier, protagonizando unas imágenes inéditas que reflejan la complicidad que hay entre ambos

Felipe VI y la princesa Leonor vuelan juntos por primera vez en la Academia del Aire: un abrazo y un “gracias, papá”

Cerca de medio millón de españoles intentó dejar de fumar en 2025

El informe del Ministerio de Sanidad y el Consejo de Farmacéuticos evidencia la importancia del acompañamiento profesional para la cesación tabáquica

Cerca de medio millón de españoles intentó dejar de fumar en 2025

Resultados del Super Once del 19 junio

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del 19 junio

Receta de cachopo de pollo, una forma fácil y riquísima de darle vida al clásico filete empanado

Como relleno, podemos añadir cualquier tipo de fiambre, desde jamón serrano hasta pavo; también experimentar con distintos tipos de queso según los gustos de cada uno

Receta de cachopo de pollo, una forma fácil y riquísima de darle vida al clásico filete empanado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez y le imputa otros dos delitos por presuntas irregularidades en un contrato a Barrabés

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez y le imputa otros dos delitos por presuntas irregularidades en un contrato a Barrabés

Reino Unido enviará 150.000 drones, más de 350 misiles y radares para reforzar la capacidad militar de Ucrania

“No soy una madre abadesa, sino un juez instructor” y la tensa cordialidad entre Calama y Zapatero: “Sin usted, Análisis Relevante habría quebrado”

¿Afectará a la defensa de Zapatero la imputación de sus hijas? “Puede llegar a responsabilizarse de todo a nivel personal para que no les pase nada”

Interior va ganando la batalla contra la marihuana: las plantaciones de la droga más fácil de producir caen un 76% en cuatro años

ECONOMÍA

A partir de esta temperatura, está prohibido trabajar en España

A partir de esta temperatura, está prohibido trabajar en España

Este es el precio de la gasolina este 19 de junio en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Los bancos se declaran una guerra por el ahorro: pagan hasta 570 € más al año a quienes mueven su dinero a cuentas más rentables

El pueblo italiano que ofrece casas por un euro: estos son los requisitos para acceder a la compra de viviendas

El absentismo laboral alcanza un nuevo récord en España: cada día 1,6 millones de personas faltaron a su puesto de trabajo en 2025

DEPORTES

El futbolista marroquí Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia

El futbolista marroquí Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia

Víctor Muñoz sufre una nueva lesión muscular que retrasará su debut en el Mundial

México vence a Corea del Sur y asegura su pase a dieciseisavos como líder del Grupo A en el Mundial 2026: el resumen y el gol de Romo, en vídeo

Suiza resuelve en el tramo final y supera 4-1 a Bosnia en el Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Canadá logra su primera victoria en un Mundial con una goleada 6-0 sobre Catar marcada por la lesión de Koné: el resumen y los goles, en vídeo