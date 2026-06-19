Los Mossos descartan que Isak Andic cayera por una distracción al demostrar que estaba parado y sin usar el móvil

La defensa de Jonathan Andic aporta un vídeo de una caída previa y atribuye la muerte de Isak Andic a la artrosis. (Montaje Infobae)

Los Mossos d’Esquadra han concluido que Isak Andic, fundador de Mango, permanecía quieto y no utilizaba su teléfono en el instante previo a la caída mortal, según ha adelantado la agencia EFE. El análisis policial reveló que el dispositivo no registró actividad alguna antes del suceso, lo que prácticamente descarta que el accidente se produjera por una distracción.

La muerte del empresario ocurrida en Montserrat el 14 de diciembre de 2024 sigue rodeada de muchas dudas. El informe pericial de los Mossos d’Esquadra, al que ha accedido EFE, se enmarca en la causa que instruye una jueza de Martorell contra Jonathan Andic, su hijo mayor, investigado por homicidio. Ambos se encontraban realizando una ruta de senderismo cuando se produjo el incidente sin resolver.

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La jueza instructora fijó una fianza de un millón de euros a Jonathan Andic tras su detención el 19 de mayo, en parte por las inconsistencias detectadas en sus declaraciones. El primogénito ofreció versiones distintas sobre el momento y la frecuencia en que su padre habría usado el teléfono durante la excursión. En un primer testimonio, Jonathan afirmó que adelantó a su padre cuando este tomaba fotografías. Después, matizó que lo había visto usar el móvil solo al inicio del recorrido.

Un repaso a la investigación sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango. Lo que comenzó como un trágico accidente de senderismo ha culminado con la detención de su propio hijo, Jonathan Andic, como principal sospechoso.

Investigación que descarta el accidente

Según la documentación adelantada por EFE, los Mossos examinaron el dispositivo móvil de Isak Andic en busca de indicios sobre la secuencia de los hechos. El análisis permitió establecer que el empresario no utilizaba el teléfono en el momento de la caída, ni la cámara se encontraba activa. El aparato, hallado en el bolsillo delantero del pantalón de la víctima, no registró movimientos previos a la precipitación mortal, lo que lleva a los investigadores a descartar la falta de atención como causa directa del accidente.

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Las pruebas técnicas recogidas por los Mossos d’Esquadra determinaron que Isak Andic empleó su teléfono móvil por última vez a las 12:17 horas, cuando tomó tres fotografías y grabó un vídeo en las escaleras que marcan el inicio de la ruta hacia las cuevas de Salnitre. Según los investigadores, entre esa última actividad y la caída mortal transcurrieron once minutos, margen suficiente para recorrer la distancia hasta el punto exacto del accidente, un barranco de unos 100 metros de altura.

Por su parte, la defensa de Jonathan Andic cuestiona que las discrepancias en los relatos sobre el uso del móvil puedan interpretarse como prueba incriminatoria. En sus argumentos, afirma que la versión ofrecida por su cliente no descarta que el fundador de Mango se detuviera en distintos tramos del camino o incluso que fingiera tomar fotografías sin llegar a hacerlo. Además, los abogados han presentado un informe pericial que sostiene la posibilidad de una caída accidental, apoyándose en una reconstrucción 3D de los hechos y en la artrosis de rodillas que padecía Isak Andic, señalada como posible causa del tropiezo que derivó en la tragedia.

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