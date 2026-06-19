El futbolista marroquí Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia (REUTERS/Dylan Martinez)

Achraf Hakimi, futbolista marroquí que forma parte de la selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026, será juzgado en Francia por violación, según ha confirmado una corte de apelación citada por la AFP. El pasado domingo, el futbolista participó en el partido Marruecos-Brasil que se disputó en Nueva York. La selección de la cual Hakimi es capitán disputará este viernes su segundo partido en el torneo internacional.

El exjugador del Real Madrid, nacido en Getafe, fue denunciado por una joven el 26 de febrero de 2023. Según la víctima, Achraf la invitó a su domicilio, ubicado a las afueras de París, y allí la agredió sexualmente hasta que ella pudo zafarse de él de una patada, tras lo cual pidió ayuda a una amiga con un mensaje de texto.

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El jugador ha dicho que espera el juicio “con muchas ganas” en una publicación en X en la que niega los hechos y celebra que “finalmente” podrá “expresarse”.

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