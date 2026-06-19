Felipe VI y la princesa Leonor vuelan juntos por primera vez en la Academia del Aire: un abrazo y un “gracias, papá”

La Princesa de Asturias y el Rey, ambos con traje de vuelo, se encuentran sonriendo frente a una aeronave militar en la Academia General del Aire y del Espacio. ( © Casa de S.M. el Rey)

A pocas semanas de concluir su formación militar, la princesa Leonor ha vivido uno de los momentos más especiales de esta etapa junto a la persona que mejor comprende el camino que está recorriendo: su padre, el rey Felipe VI. Ambos compartieron una jornada de vuelo en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia), protagonizando una escena cargada de emoción.

Aunque esta actividad no formaba parte del programa habitual de instrucción de la heredera, la Casa Real ha querido darla a conocer mediante un amplio reportaje fotográfico y un vídeo que muestran esta experiencia única. En las imágenes se aprecia la complicidad entre padre e hija y el orgullo con el que ambos afrontaron una cita muy significativa para la institución y para su historia familiar.

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Felipe VI llegó a las instalaciones militares, donde fue recibido por distintos mandos del Ejército del Aire y, sobre todo, por una sonriente Leonor. Tras el saludo protocolario, ambos se fundieron en un cariñoso abrazo que marcó el inicio de una jornada muy diferente a las habituales apariciones oficiales de la familia real.

Vuelo de Instrucción de S.A.R. la Princesa de Asturias junto a S.M. el Rey en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia).

Lejos de limitarse a ejercer de anfitriona, la princesa asumió un papel protagonista al encargarse de explicar a su padre el protocolo de seguridad previo al vuelo, tal y como informa la institución. Con naturalidad y profesionalidad, dirigió el briefing mientras su padre, el rey, seguía atentamente las indicaciones antes de ponerse a los mandos de un Pilatus PC-21, el modelo con el que actualmente se forman los futuros pilotos militares españoles.

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Antes de despegar, Felipe VI pasó por el simulador para familiarizarse con la aeronave y repasar las maniobras básicas. Una tarea de la que Leonor estuvo muy pendiente. Y es que, aunque el rey cuenta con experiencia como piloto gracias a su formación militar, estos modernos aviones sustituyeron hace poco a los modelos con los que él aprendió a volar durante su juventud.

Llegó entonces el momento más esperado. Padre e hija ocuparon sendos Pilatus PC-21 y despegaron por separado para compartir una misión de instrucción que los llevó a sobrevolar la costa del Mar Menor. Las imágenes difundidas muestran ambos aparatos volando en paralelo en una estampa poco habitual, reflejando el relevo generacional dentro de las Fuerzas Armadas.

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Vuelo de Instrucción de S.A.R. la Princesa de Asturias junto a S.M. el Rey en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia).

Vuelo de Instrucción de S.A.R. la Princesa de Asturias junto a S.M. el Rey en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia).

El Rey Felipe VI y la Princesa Leonor, ambos con traje de vuelo, caminan junto a dos militares durante un vuelo de instrucción en la Academia General del Aire y del Espacio en España. (© Casa de S.M. el Rey)

Vuelo de Instrucción de S.A.R. la Princesa de Asturias junto a S.M. el Rey en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia).

Tras completar el recorrido, los dos aterrizaron sin incidentes y volvieron a encontrarse en la pista. Fue allí donde se produjo otra de las escenas más comentadas de la jornada: un abrazo espontáneo entre Felipe VI y la princesa Leonor después de bajarse de los aviones.

Con una evidente satisfacción, el monarca comentó entre sonrisas que la experiencia había resultado muy buena. “Me he sentido mejor de lo que esperaba”, reconoció tras el vuelo, dejando entrever que había disfrutado de la actividad.

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La respuesta de Leonor tampoco pasó desapercibida. Después de abrazar nuevamente a su padre, se acercó para dedicarle unas sencillas pero cariñosas palabras: “Gracias, papá”. Un gesto que puso el broche de oro a una jornada marcada tanto por el componente institucional como por el vínculo personal entre ambos.

El fin de la etapa militar de la princesa Leonor

Este encuentro llega cuando la princesa encara la recta final de su paso por la Academia General del Aire. En apenas unas semanas concluirá el tercer año de su formación castrense, una preparación que la ha llevado a pasar por los tres ejércitos y que constituye uno de los pilares de su futura responsabilidad como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

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Vuelo de Instrucción de S.A.R. la Princesa de Asturias junto a S.M. el Rey en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia).

Vuelo de Instrucción de S.A.R. la Princesa de Asturias junto a S.M. el Rey en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia).

Las imágenes difundidas ofrecen, además, una faceta poco habitual de Felipe VI y de la heredera: la de un padre orgulloso y una hija agradecida compartiendo una pasión común por la aviación y un momento que, más allá de su relevancia institucional, quedará como uno de los recuerdos más emotivos de esta etapa en la vida de la futura reina de España.