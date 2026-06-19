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El PSOE cuestiona las "filtraciones" de los audios de Zapatero ante el juez y denuncia una "doble vara de medir"

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La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha cuestionado las "filtraciones" de los audios con la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional y ha denunciado la "doble vara de medir" con los casos de corrupción que afectan a la izquierda.

"No estamos jugando al mismo nivel de cartas y estamos cansados de filtraciones", ha reprochado la dirigente socialista en declaraciones a 'La hora de La 1' (TVE), recogidas por Europa Press, que ha puesto el foco en que los "tiempos con la izquierda" son "muchos más rápidos" cuando "se juzga o se prejuzga" que con los casos judiciales que salpican a la derecha.

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Mínguez también ha afeado que se hayan "filtrado" unas facturas, en referencia a los pagos al abogado Jacobo Teijelo que contrató Santos Cerdán, "de una causa secreta --la que investiga el 'caso Leire Díez'-- que se está haciendo sobre el PSOE", un partido, según ha defendido, "que es transparente y que colabora con la justicia".

"Tanta documentación como se nos requiera, se la va a entregar y estamos viendo filtraciones", ha insistido la portavoz socialista, que ha recordado que al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se le condenó, en su opinión, "por filtrar en el entorno de la señora Ayuso" cuando hasta seis periodista dijeron que no había sido él.

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"Eso es lo que estamos viendo los socialistas: hay filtraciones que se investigan, filtraciones que no se investigan y no jugamos con las mismas cartas o con las mismas reglas del juego y que existe esa doble vara de medir", ha reiterado, para después insistir en su confianza en el Estado de derecho.

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