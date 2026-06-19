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El rey y la princesa de Asturias vuelan juntos en dos PC-21 en la Academia de San Javier

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Madrid, 19 jun (EFE).- El rey y la princesa de Asturias han realizado un vuelo juntos, pilotando cada uno un avión Pilatus PC-21, en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) dentro de la formación militar de la heredera de la Corona.

La Casa Real ha distribuido este viernes imágenes, 18 fotografías y un vídeo, en el que se muestra el vuelo de la princesa junto a su padre, Felipe VI, que realizaron en las últimas semanas en la Academia del Aire.

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El vídeo se inicia con una imagen del jefe del Estado bajando de un avión en una pista de la academia, donde le espera la princesa de Asturias, que le realiza un saludo militar, tras lo que se funden en un abrazo.

Ambos vestidos con el mono de vuelo del Ejército del Aire, y acompañados por mandos de la Academia donde la princesa Leonor ultima su formación militar, se dirigen a instalaciones interiores donde el rey asiste a una reunión informativa.

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En esta reunión, se puede ver a Felipe VI atender a las explicaciones de su hija, que con las insignias de la Academia, en una de las cuales se lee 'Borbón Ortiz', realiza una exposición sobre las condiciones del vuelo que van a realizar y el asiento eyectable del avión.

A continuación, ambos se dirigen al simulador de vuelo en el que la princesa realizó su formación y aprendió a pilotar el PC-21 antes de que realizara la denominada 'suelta', primer vuelo en solitario.

Posteriormente, ya en la pista, la princesa Leonor revisa el avión en el que va a realizar el vuelo, y ya cada uno en su PC 21, junto a los respectivos instructores, despegan.

Al aterrizar, ambos se abrazan de nuevo y el rey asegura que se ha sentido "mejor de lo que esperaba" volando en paralelo con su hija, tras lo que posan para las fotografías y regresan a las instalaciones de la academia.

La formación y carrera militar de la princesa de Asturias ha consistido en tres cursos académicos que se desarrollaron sucesivamente en la Academia General Militar (AGM), Escuela Naval Militar (ENM) y Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

Durante el primero de esos tres ciclos, el curso académico 2023-2024, recibió la formación militar básica con los alumnos de primer curso de la AGM, integrándose con los alumnos de segundo curso, la 82ª promoción de la Academia General Militar, a partir de su jura de bandera.

Continuó esta instrucción, el curso académico 2024-2025, en la Escuela Naval Militar, incluyendo el crucero de instrucción a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, junto a los alumnos de tercer curso de dicha escuela, los pertenecientes a la 427ª promoción de la ENM.

En el curso académico 2025-2026 ha estudiado con los alumnos de cuarto de la Academia General del Aire y del Espacio, los de la 78ª promoción de la AGA.

En julio de 2026 se habrán completado los tres cursos de formación militar, que exigía el Real Decreto que estableció su formación militar, con la obtención de los empleos militares de alférez alumna del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de fragata alumna de la Armada.

Está previsto que el ascenso a alférez de fragata alumna salga publicado en el Boletín Oficial del Estado al finalizar este curso.

La promoción de Leonor de Borbón hará el último de los cinco cursos incluidos en sus planes de estudios durante el curso académico 2026-2027, estando prevista su finalización en julio de 2027.

Será en ese momento cuando la princesa Leonor reciba los reales despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de navío de la Armada, participando en las correspondientes ceremonias de entrega de dichos reales despachos, en Zaragoza, Marín y San Javier, como parte de sus respectivas promociones.

La princesa de Asturias iniciará sus estudios universitarios de Ciencias Políticas el próximo mes de septiembre en la Universidad Carlos III de Madrid. EFE

(Foto) (Vídeo)

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