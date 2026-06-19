Suben a 29 los detenidos de la red del narcotúnel de la frontera de Ceuta

Ceuta, 19 jun (EFE).- Un hombre que permanecía fugado ha sido detenido en la investigación abierta contra una red de narcotráfico en Ceuta, Andalucía y Galicia que permitió la localización de un narcotúnel en la frontera, por la que ya han sido arrestadas 29 personas tras esta nueva detención.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la detención ha sido efectuada por fuerzas de seguridad de Marruecos tras comprobar que era uno de los buscados por su implicación en esta organización delictiva.

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El detenido, natural de Ceuta, estaba en busca y captura debido a la investigación abierta dentro de la denominada operación Ares, de cuya instrucción se encarga la Audiencia Nacional tras haberse inhibido el Juzgado de Ceuta que se hizo cargo inicialmente de la misma.

Al arrestado, que ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Tetuán (Marruecos), se le relaciona como posible captador de personas para participar en el transporte de la sustancia estupefacientes o en ponerlas en contacto con los miembros de la organización.

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La operación se llevó a cabo en marzo y se saldó con la detención de 28 personas en Ceuta, Andalucía y Galicia, y la intervención de 17 toneladas de drogas.

Entre los detenidos están los dos presuntos líderes de la red, uno de ellos de Marruecos, considerado el 'narcoarquitecto', 'patrón de los túneles' y supuesto responsable del otro túnel descubierto el pasado año, y el otro en Ceuta -donde se negociaban los envíos y se cerraban los acuerdos-, dueño de la droga intervenida.

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El operativo dejó al descubierto un narcotúnel en el Polígono Industrial del Tarajal, colindante con Marruecos, que tiene 19 metros de largo hacia abajo, 1,20 metros de altura y 80 centímetros de ancho, si bien todavía se sigue trabajando en el lugar. EFE