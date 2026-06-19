El juez Peinado abre otra pieza en el caso de Begoña Gómez respecto al empresario Barrabés

Madrid, 19 jun (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada dentro de la causa contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea que la Fiscalía Europea investigaba en relación con el empresario Juan Carlos Barrabés.

Se trata de un expediente de adjudicación sobre el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sembró sospechas y que la Fiscalía Europea quería investigar en el marco del procedimiento donde la mujer del presidente del Gobierno declaró hace unos meses como testigo.

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La Audiencia Nacional ha dado la razón a Juan Carlos Barrabés y ha determinado que dicho expediente debe recaer en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid para que valore si lo investiga y no en la Fiscalía Europea, según un auto al que ha tenido acceso EFE este viernes.

En un providencia, el titular de ese juzgado, Juan Carlos Peinado, abre una pieza separada con la documentación remitida por la Fiscalía Europea "para la investigación de los hechos" y pide a la Fiscalía de Madrid que se pronuncie sobre si son delictivos. EFE

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