PSOE critica el silencio de Feijóo con la pareja de Ayuso: "No se atreve a decir nada porque sabe cómo terminó Casado"

El PSOE ha criticado el "silencio" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con las investigaciones judiciales a la pareja de la presidenta madrileña por presunta corrupción en los negocios, señalando que "no se atreve a decir nada" porque sabe "cómo terminó" su antecesor en el cargo, Pablo Casado.

En declaraciones a 'Las mañanas de RNE', recogidas por Europa Press, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha afeado que el caso que afecta a Alberto González Amador "no tiene nombre", a la vez que ha reprochado a Isabel Díaz Ayuso que "no sólo está trabajando" por la "privatización de lo público a costa de los madrileños", sino por un "un modelo de negocio familiar" donde la pareja de la presidenta madrileña facturaba "millonadas".

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"Eso sí que son indicios y hechos que están poniendo encima de la mesa", ha exclamado Torró, que también ha señalado la "incoherencia e hipocresía del PP mientras le exigen al PSOE "responsabilidades" por la corrupción.

Dicho esto, la dirigente socialista ha defendido que su partido "actuó enseguida" expulsando a sus dos secretarios de Organización "a la calle" durante la investigación judicial, pero Feijóo "no se atreve a decir nada porque ya sabe cómo terminó a Casado".

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LOS INGRESOS DE GONZÁLEZ AMADOR, MÁS QUE EL VALOR DE LAS JOYAS

En este sentido, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, también ha afeado la "hipocresía política" y las lecciones de "transparencia y dignidad" de los 'populares' pues, a su juicio, tiene a "ministros condenados y que están en la cárcel", en referencia al Gobierno de José María Aznar, o están condenados también por corrupción.

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Asimismo, ha hecho mención a los informes de la UCO y la Agencia Tributaria, de los que se hicieron eco 'El País' y 'Eldiario.es', sobre los ingresos que recibió González Amador de Quirón en tres años. En su opinión, los "4,4 millones de euros" que habría recibido el novio de la presidenta madrileña es "cuatro veces más" que el "supuesto valor" de las joyas de Zapatero. "Y aquí todo el mundo del PP está mirando para otro lado", ha aseverado en declaraciones a 'TVE'.