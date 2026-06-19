Míriam Nogueras asegura que "Rufián ha decidido ponerse al lado del PSOE a cambio de nada"

Barcelona, 19 jun (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha acusado este viernes al también portavoz en la Cámara Baja de ERC, Gabriel Rufián, de haberse alineado "con el bloque español" desde el inicio de la legislatura: "Ha decidido ponerse al lado del PSOE a cambio de nada".

Lo ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio después de que Rufián sostuviera ayer que la prensa debería hablar menos de los "salseos de ERC" y "más" de lo que Junts "pacta con PP y Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña".

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Ante ello, Nogueras ha afirmado que por parte de Rufián escuchan "muchos eslóganes, pero ninguna propuesta", algo que considera que revela que no tiene "argumentos" para defender su posición.

"Pienso que tendría que ser ERC quien saliera y dijera si está de acuerdo con esto, si comparte estas declaraciones que va haciendo Rufián", ha apuntado.

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La dirigente de Junts ha sostenido que ERC no ha sabido aprovechar la "situación de debilidad" del Gobierno para arrancarle compromisos, como sí considera que ha hecho su partido desde Madrid.

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descartara avanzar elecciones si no logra aprobar presupuestos, Nogueras ha restado importancia a estas palabras.

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"Nos hemos acostumbrado a que un político pueda decir una cosa y al día siguiente diga la contraria, y no pase nada", ha lamentado, y ha recordado que Junts reclama elecciones ante una legislatura que consideran "bloqueada".

En todo caso, ha dicho que en su partido han sido muy "claros" al defender que no se deben aprobar unos nuevos presupuestos generales si no se han ejecutado íntegramente las partidas asignadas en los anteriores a inversiones en Cataluña.

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"Es cínico y frívolo plantear unos presupuestos nuevos cuando no se han cobrado los anteriores", ha dicho Nogueras, y ha criticado que el Govern no reclame ese dinero y que no se hayan hecho públicos los datos de ejecución de 2024.

La portavoz de Junts en el Congreso ha considerado que el PSOE está inmerso en una "crisis que no lo es solo de presunta corrupción", y ha calificado de "cortina de humo" la voluntad anunciada de aprobar presupuestos. EFE

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