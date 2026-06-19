Davidovich se despide de Queen's tras caer ante Tommy Paul

Londres, 18 jun (EFE).- El español Alejandro Davidovich, número 22 del ranking ATP, se despidió del torneo de Queen's tras caer ante el estadounidense Tommy Paul (6-3 y 7-6(4)), rival al que no ha derrotado en los seis enfrentamientos entre ambos.

El partido, que se resolvió en 1 hora y 29 minutos, comenzó con ambos jugadores manteniendo el saque hasta que en el sexto juego, el estadounidense aprovechó la única bola de 'break' del set para romper el servicio a su rival.

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Tras la rotura, el número 28 del mundo mantuvo la ventaja y se adjudicó la primera manga por 6-3.

Ya en la segunda, los dos tenistas se mostraron muy sólidos con el servicio, lo que propició que el set se tuviera que decidir en el 'tie-break', que comenzó de la mejor manera para el estadounidense con un 3-0 a su favor, pero que el español consiguió igualar a tres e incluso ponerse por delante.

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La ventaja fue un espejismo ya que Paul ganó cuatro puntos consecutivos y consiguió cerrar el partido para clasificarse a las semifinales.

En la antesala a la final, el estadounidense se verá las caras con el francés Ugo Humbert, que derrotó al australiano Rinky Hijikata por 6-1 y 6-2.

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Previamente, en el segundo turno del día, el francés cerró el último set del encuentro de cuartos ante el serbio Hamad Medjedovic (2-6, 7-6(4 y 7-6(5)), que se había suspendido el jueves por falta de luz. EFE