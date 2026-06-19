Temas del día de EFE España del sábado 20 de junio de 2026

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han dado esta semana un giro a las estrategias que habían venido manteniendo hasta ahora de cara a las elecciones generales, al admitir el presidente del Gobierno la posibilidad de adelantar unos meses los comicios y abrir la puerta el líder del PP a gobernar con Vox.

PUBLICIDAD

(Texto)(Foto)(Vídeo)

PP VALENCIA

Sueca (Valencia) - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa este sábado en la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia, a la que asistirán más de un millar de militantes de esta formación política, que prepara ya su estrategia para las elecciones municipales del próximo año.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- 09.30 h.

PLUS ULTRA

Madrid - Las joyas que la UCO halló en la caja fuerte del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han puesto el foco en los obsequios que reciben muchos altos cargos en viajes y reuniones, una práctica no regulada por ley hasta 2013 y todavía bajo reglas difusas en algunas administraciones. Por Noelia López.

PUBLICIDAD

(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8000966994)

TURISMO PREVISIONES

Madrid - España podría superar este año los 100 millones de turistas internacionales, según las previsiones de Oxford Economics, que considera probable captar viajeros que descarten la zona de Oriente Medio y europeos que prefieran permanecer en el continente.

PUBLICIDAD

(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios 8023426588 )

CRISIS VIVIENDA

Málaga - El incremento del precio de los alquileres o la falta de poder adquisitivo de los trabajadores son algunos motivos que empujan cada vez a más personas a vivir como solución de urgencia en autocaravanas, en poco más de ocho metros cuadrados, aunque tampoco faltan quienes lo prefieren como forma de vida desde hace años.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VIOLENCIA MACHISTA

Ponferrada (León) - La exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada (León) Nevenka Fernández, la primera política en España que denunció un acoso sexual por el que fue condenado el entonces alcalde Ismael Álvarez, regresará este sábado a su ciudad para participar en un acto sobre igualdad en el que estará arropada por dos ministras, Sara Aagesen y Ana Redondo.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PESCA SAN JUAN

Madrid - La flota, los mayoristas y las pescaderías difieren en sus previsiones para la celebración de la noche San Juan el próximo 23 de junio, que eleva el consumo de sardinas en el litoral y marca el inicio del verano, momento clave para las ventas del sector.

PUBLICIDAD

(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023507501 )

FESTIVAL SÓNAR

Barcelona - Los británicos The Prodigy, revolucionarios de las raves de los 90, el trío danés WhoMadeWho, el house del australiano Dom Dolla y la belga Amelie Lens con su nuevo espectáculo 'Aura' cierran este sábado el festival Sónar 2026

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ALEJANDRO SANZ (Crónica)

Madrid - Alejandro Sanz aterriza en su ciudad natal, en Madrid, para ofrecer en el multitudinario aforo del estadio Metropolitano uno de los conciertos de su actual gira, '¿Y ahora qué?, cuyo disco titular ha supuesto un rejuvenecimiento artístico para esta veterana estrella de la música. Paula Escalada

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AZKENA ROCK

Vitoria - Social Distortion, historia viva del punk, son el principal atractivo del cartel de la tercera y última jornada del Azkena Rock Festival, en la que también actuarán Carpenter Brut, Jason Isabell and The 400 Unit, los españoles Alcalá Norte, Therapy? y Superchunk, entre otros.

(Texto) (Foto)

CHARLOTTE DE WITTE

Sevilla - La pinchadiscos y productora musical belga Charlotte de Witte, considerada la reina del tecno, convierte, en la noche de este sábado, la sevillana Plaza de España en una gran pista de baile, donde, teloneada por Andrés Campo y con otros dj que marcan la pauta de la escena electrónica en la actualidad, pincharán sus grandes éxitos en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest.

(Texto) (Foto)

PREMIOS SERIES

Santa Cruz de Tenerife - Más de 150 invitados y nominados asisten a la primera gala de los Premios Anillos de Oro, en los que se reconocerá las mejores series españolas y se entregará el premio de Honor al actor Antonio Resines.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

OLA CALOR

Madrid - Las temperaturas suben en buena parte de España en vísperas de la primera ola de calor de la temporada, que comenzará el domingo y se extenderá, en principio, hasta el miércoles, lo que eleva el riesgo de incendios forestales, que han carbonizado cerca de 40.000 hectáreas en lo que va de año.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09.30.- Sueca (Valencia).- PARTIDOS PP.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia. (Texto) (Foto) Can Cela Eventos, c/ dels Marenys, 1A).

10:00h.- Palma.- PARTIDOS PSOE.- El PSOE de Baleares celebra un Consejo Político encabezado por su secretaria general, Francina Armengol. Casa Esment

10:00h.- Iruña de Oca (Álava).- PARTIDOS PSE.- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y su homólogo en Álava, Javier Hurtado, participan en el acto político que da comienzo la Fiesta de las Agrupaciones de Álava. Plaza del Ayuntamiento

Madrid.- PARTIDOS VOX.- El movimiento crítico dentro de Vox se reúne para analizar la situación y diseñar la "construcción de una alternativa" a la formación que lidera Santiago Abascal

11:00h.- Peralta de Alcofea (Huesca).- PARTIDOS PSOE.- La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, atiende a los medios de comunicación para abordar asuntos de actualidad. Camino J.11.

12:15h.- Barcelona.- PARTIDOS PPC.- El secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, intervienen en el acto de inauguración de la nueva oficina del grupo municipal en Barcelona. Passeig Valldaura, 184 (Texto)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE-M.- El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, clausura las jornadas “Madrid en Europa. Cohesión, Clima y Soberanía: Madrid en el Corazón del Proyecto Europeo”. Espacio Rastro Madrid. Calle San Cayetano, 5.

13:00h.- Sanxenxo (Pontevedra).- REY JUAN CARLOS.- El rey Juan Carlos tiene previsto navegar en Sanxenxo, donde el Bribon disputa la cuarta serie de la Liga de 6 Metros, Trofeo Xacobeo. Real Club Náutico

ECONOMÍA

10:30h.- Barcelona.- SINDICATOS UGT.- La UGT de Catalunya celebra el 50 aniversario de la asamblea de Terrassa, una cita emblemática en la historia del sindicalismo, en un acto en el que participa el líder de la UGT, Pepe Álvarez, el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, y el secretario general de la UGT catalana, Camil Ros. Escuela Joan XXIII de Terrassa (Barcelona) (C/Joan XXIII, 27) .

11:00h.- Alcázar de San Juan (Ciudad Real).- TRANSPORTES FERROCARRIL.- Rueda de prensa y manifestación convocada por la Plataforma en defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha - PFCM contra el baipás por Montoro y a favor del nuevo tramo 'Mora – Alcázar' de la nueva LAV Madrid – Alcázar de San Juan – Jaén. Desde la estación de tren a la plaza de España.

12:00h.- Pamplona.- CRUZ ROJA.- Manifestación convocada por el Comité de empresa de Cruz Roja en demanda de mejores condiciones laborales de la plantilla en un nuevo convenio colectivo. Sede Cruz Roja.

13:00.- Sevilla.- El ministgro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, es entrevistado en el programa 'Surco y Marea', de Cadena SER Andalucía.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

17:30h.- Bilbao.- ERTZAINTZA MANIESTACIÓN.- Varios colectivos, entre ellos, Euskal Herriko Global Sumud Flotilla, GKS, Herri Norte y familiares y amigos de Iñigo Cabacas, convocan una manifestación para denunciar "la brutalidad de la Ertzaintza". Moyua. (Texto)

21.00.- Madrid.- GOBIERNO DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, asiste a la cena anual de la Armada en beneficio de la Asociación Ntra. Sra. Del Carmen, en las Instalaciones Deportivas de la Armada, en Madrid.

SOCIEDAD

Oviedo.- CONGRESO GLAUCOMA.- El Instituto Oftalmológico Fernández Vega (IOFV) organiza el Congreso de Actualización en Glaucoma, que reunirá a oftalmólogos de prestigio a nivel nacional e internacional.

09:30h.- Madrid.- COLEGIOS FARMACÉUTICOS.- Dos candidaturas concurren este sábado a las elecciones al Pleno del Consejo General de Enfermería: Alianza Enfermera y Enfermeras Unidas. Los 52 Colegios de Enfermería de España eligen a sus representantes entre las 09:30 y las 13:30 en la sede del Consejo General de Enfermería. Calle Sierra de Pajarejo, 13

10:00h.- Ponferrada (León).- VIOLENCIA MACHISTA.- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y Nevenka Fernández, la primera mujer en conseguir una condena por acoso sexual a un alcalde, participan en la jornada 'Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación', organizada por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) en Ponferrada. La Térmica Cultural (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Ourense.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, acompaña al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en la presentación de las novedades para la declaración del 'Campo de Aragón' en Ourense como Lugar de Memoria Democrática. Plaza de la Biblioteca Pública del Estado.

11:00h.- Alcázar de San Juan (Ciudad Real).- TRANSPORTES FERROCARRIL.- Rueda de prensa y manifestación convocada por la Plataforma en defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha - PFCM contra el baipás por Montoro y a favor del nuevo tramo 'Mora – Alcázar' de la nueva LAV Madrid – Alcázar de San Juan – Jaén. Desde la estación de tren a la plaza de España.

12:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CRISIS VIVIENDA.- Manifestación por el derecho a la vivienda convocada en Las Palmas de Gran Canaria por e colectivo Derecho al Techo. Del Canódromo de Schamann a la plaza de Don Benito

12:00h.- La Orotava (Tenerife).- OBSERVATORIOS TEIDE.- El Instituto de Astrofísica de Canarias celebra una jornada de puertas abiertas en el Observatorio del Teide, en las que el público podrá visitar distintos telescopios, conocer su funcionamiento y observar el Sol en directo. Observatorio del Teide

12:30h.- La Laguna (Tenerife).- CANARIAS VIVIENDA.- El Sindicato de Inquilinas de Tenerife y Derecho al Techo organizan una manifestación para exigir medidas estructurales frente a la emergencia habitacional que atraviesa Canarias . Parque Estudiante Javier Fernández Quesada.

17.00.- Madrid.- Concentración en apoyo a las mujeres de Afganistán. Plaza de Oriente.

19:00h.- Murcia.- DÍA ORGULLO.- La asociación No Te Prives convoca a toda la ciudadanía a participar en el Orgullo Murcia 2026,. La manifestación recorre el centro de Murcia para defender la igualdad, la diversidad y los derechos del colectivo LGTBI+. Gran Vía

19:30h.- València.- DÍA ORGULLO.- Lambda, colectivo LGTBIAQ+ por la diversidad sexual, de género y familiar, celebra la manifestación del Orgullo, bajo el lema "Por tus derechos, actúa". Puente de la Exposición (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENENCIAS

Santa Cruz de Tenerife.- PREMIOS SERIES.- Más de 150 invitados y nominados asisten a la primera gala de los Premios Anillos de Oro, en los que se reconocerá las mejores series españolas, entre más de 90 trabajos españoles e internacionales presentados como candidatos así como el premio de Honor al actor Antonio Resines. Recinto Ferial (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oviedo.- MÁSCARAS IBÉRICAS.- El Gran desfile internacional de la Máscara Ibérica reúne a cerca de 600 participantes y más de treinta grupos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de los cantantes argentinos Luck Ra, Valentino Merlo Ilan Amores y Amigo de Artistas, representantes de la llamada cumbia urbana. Gran Canaria Arena.

10:00h.- Valle de Guerra (Tenerife).- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.- El Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife celebra la jornada `El legado del litoral: arqueología y limpieza ambiental en la Playa del Apio’,que incluye una charla sobre el patrimonio arqueológico del entorno, impartida por la conservadora María Candelaria Rosario Playa del Apio,

12:00h.- San Sebastián.- MÚSICA BANDAS.- Celebración del Musikagela Fest 2026, el festival donostiarra de las bandas locales. Plaza Cataluña

17:00h.- Barcelona.- FESTIVAL SÓNAR.- El festival Sónar llega a su última jornada con las actuaciones de The Prodigy, WhoMadeWho, Dom Dolla y Amelie Lens Fira Gran Vía (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Vitoria.- AZKENA ROCK.- Tercera jornada del Azkena Rock Festival con Social Distortion como cabeza de cartel. Mendizabala (Texto) (Foto)

19:00h.- Ávila.- TOROS ÁVILA.- La plaza de toros de Ávila acoge una corrida de toros con un cartel que compone Alejandro Talavante, uno de los triunfadores de la reciente feria de San Isidro, Emilio de Justo y el onubense David de Miranda. Plaza (Texto)

19:30h.- Hernani (Gipuzkoa).- CHILLIDA LEKU.- Chillida Leku celebra su "solsticio de verano" con un espectáculo de danza contemporánea dirigido y coordinado por Dantzaz. Chillida Leku

20:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA FESTIVAL.- La primera edición de Elepegecé Festival ofrece, con entrada libre, conciertos del grupo madrileño Morgan y los artistas canarios Los Vinagres, Good Franco, Baldosa y Dara Ortega Dj. Plaza de Santa Ana

20:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- CULTURA TEATRO.- El dramaturgo Juan Mayorga llega a La Salita, el espacio teatral de Auditorio de Tenerife, para ofrecer un espectáculo y una clase magistral. Auditorio

21:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA ÓPERA.- Los cantantes Ludmyla Monastryrska, Angelo Villari y María Belén Rivarola encabezan el reparto de 'Turandot', de Puccini, cuarta y última obra programada en la Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus de 2026. Teatro Pérez Galdós

21:00h.- Madrid.- ALEJANDRO SANZ.- Alejandro Sanz ofrece en Madrid un concierto de su actual gira, '¿Y ahora qué?', tras el inicio de la misma en Sevilla. Estadio Metropolitano (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Sevilla.- CHARLOTTE DE WITTE.- Concierto de Charlotte de Witte en Icónica Santalucía Sevilla Fest Plaza de España (Texto) (Foto)

21:30h.- Badajoz.- TOROS BADAJOZ.- Primer festejo de la Feria de Badajoz, en la que los rejoneadores: Rui Fernandes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza lidiarán reses de Romao Tenorio y en el que actuarán los forcados de Coruche y de Moita. Plaza de Toros

22:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- El cantante Miguel Poveda actúa en la Plaza de Toros de València con la gira del decimoquinto aniversario de Coplas del Querer, su disco más vendido. Plaza de Toros.

22:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- PREMIOS SERIES.- Más de 150 invitados y nominados asisten a la primera gala de los Premios Anillos de Oro, en los que se reconocerá las mejores series españolas y se entregará un Premio de Honor al actor Antonio Resines (alfombra roja desde las 18.30). Recinto Ferial (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE

ie/ram

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245