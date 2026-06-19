Águeda Marqués, quinta en Doha en el recital de Birke Haylom

Redacción deportes, 19 jun (EFE).- La segoviana Águeda Marqués brilló este viernes con un quinto puesto en los 1.500 metros de la Liga Diamante de Doha (Catar), en los que la joven etíope Birke Haylom lideró el triunfo secundada por sus compatriotas Saron Berhe y Haregeweyni Kalayu.

Águeda Marqués, que disputó la final olímpica de los 1.500 metros en los Juegos de París 2024, firmó un crono de 4:04.61, un tiempo algo más lento de los 4:03.62 que registró el pasado 4 de junio en Roma.

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La carrera la ganó Birke Haylom, de 20 años, que volvió a demostrar el buen momento de forma que atraviesa con su tercera victoria seguida en la Liga Diamante esta temporada tras ganar también en Shanghái y Estocolmo. EFE