Gavi no se esconde y da la cara ante las críticas tras su debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde: “No me voy a venir abajo”

Gavi responde a las críticas tras su partido contra Cabo Verde. (Reuters/Brett Davis)

El estreno de España en el Mundial 2026 no fue el esperado. El empate sin goles ante Cabo Verde dejó a varios futbolistas señalados. La Roja no pudo encontrar las fisuras ante un bloque bajo que, cuando se veía superado, confiaba en las paradas de su portero Vozinha. Entre los nombres que quedaron bajo la lupa apareció el de Gavi, Rodri y Oyarzabal, que batió un nuevo récord.

El centrocampista de la selección española fue la sorpresa en el once de Luis de la Fuente. El jugador del FC Barcelona partió desde la banda izquierda y disputó 70 minutos. Una decisión táctica que más tarde se encargaría el seleccionador de explicar, pero a la que no acostumbra a verse al joven andaluz.

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Gavi disputa su segundo Mundial con tan solo 21 años. Una lista con muy pocos nombres, entre los que destacan Pelé y Eto’o. Y lejos de esconderse, el andaluz ha afrontado las críticas con naturalidad y sin perder la confianza, explicando tanto el partido como su reacción ante el ruido generado.

Acostumbrado al foco

Desde que fuera el futbolista más joven en debutar en la Selección, Gavi convive con la exposición mediática desde que era adolescente. “Si te digo la verdad, estoy acostumbrado a las críticas desde los 17 años que debuté. Si soy sincero, es algo que me gusta, que los focos estén centrados en mí. Eso siempre es bueno. No soy de los que se vienen abajo”, explicó en una entrevista concedida a AS.

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El futbolista andaluz también defendió su manera de entender el juego y restó importancia a quienes juzgan exclusivamente por estadísticas ofensivas. “La gente no sabe de fútbol. Se fija en tonterías, en asistencias, en goles. Para mí el fútbol es mucho más que eso”, apuntó a RAC 1, antes de resumir la simpatía o no de la afición con él: “Si estás en mi equipo me amas; si no estás en mi equipo, me querrás matar seguramente”.

Una entrada de Gavi sobre el jugador de Cabo Verde. (REUTERS/Bernadett Szabo)

Una misión distinta a la de un extremo

Parte de las críticas llegaron precisamente tras su demarcación. En el extremo izquierdo, acostumbrados a Nico Williams o Álex Baena, futbolistas que encaran, el propio Gavi aclaró que desde la concentración en Chattanooga, su misión en el equipo de Dela Fuente es otra: “Era darle amplitud a Cucurella y yo más metido por dentro. No soy un extremo para estar abierto, puedo jugar de extremo metido por dentro, pero el otro día era difícil porque era una línea de cinco atrás y había pocos espacios”.

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Pero Gavi tampoco quiso restarle mérito al rival. “La gente se pensaba que Cabo Verde era una banda y no es así. Hoy en día, físicamente, todas las selecciones ya son muy fuertes y a lo mejor a nosotros nos costaría más una selección como Cabo Verde que, por ejemplo, Francia o Inglaterra”, señaló.

No obstante, reconoció que, en general, España no hizo un buen partido: “Estuvimos muy espesos en los pases, la circulación era muy lenta y tenemos que mejorar en estas cosas. Pero prefiero ir mal en los primeros partidos que en octavos, por ejemplo. Podemos hacer mucho mejor las cosas”.

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Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0 - ES

El respaldo de Luis de la Fuente

Las críticas hacia el jugador encontraron una respuesta inmediata por parte del seleccionador. Preguntado en El Partidazo de COPE por la decisión de alinearle, De la Fuente explicó: “Habíamos visto en el partido de Perú que Gavi nos dio mucha amplitud, mucha profundidad. Estuvo muy dinámico. Además, es un jugador que por dentro se asocia muy bien. Queríamos tener el juego asociativo en la amplitud y cuando se jugara en el juego interior”, detalló el técnico.