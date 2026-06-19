Los jardineros explican las maneras más fáciles de saber si tus plantas de interior tienen sed

Muchas plantas de interior en el salón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas de interior pueden transformar cualquier hogar en un espacio más vivo, acogedor y saludable, pero mantenerlas en buen estado no siempre es sencillo. Entre quienes se inician en la jardinería doméstica, uno de los errores más frecuentes suele ser regar poco o demasiado, algo que puede debilitar rápidamente las plantas, hacer que pierdan su atractivo e incluso provocar su muerte. Sin embargo, los expertos aseguran que existen señales claras que indican cuándo necesitan agua.

Según el botánico Maksim Kazakou, según recoge Real Simple, el principal problema del cuidado de plantas en interiores es que se trata de un sistema artificial en el que el equilibrio es muy frágil. “El sustrato en una maceta se seca muy rápido, pero el exceso de riego también es un problema común”, explica. El papel del cuidador es clave: no hay lluvias ni ciclos naturales que regulen el agua, por lo que la observación se vuelve esencial.

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Uno de los primeros factores que influyen en la salud de las plantas es el tipo de mezcla de tierra utilizada. Un sustrato adecuado debe ser capaz de retener la humedad sin impedir el paso del aire y el drenaje del agua. Si esta combinación no es correcta, las raíces pueden no desarrollarse bien, incluso si el riego es adecuado. Por eso, los especialistas recomiendan incorporar materiales como la perlita o la vermiculita, que ayudan a mejorar la aireación y la retención de humedad.

Dos enredaderas decorando una casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales claras en las hojas y el sustrato

Más allá del tipo de tierra, las plantas ofrecen múltiples pistas visibles cuando necesitan agua. Una de las más evidentes se encuentra en sus hojas. Cuando una planta está sedienta, sus hojas suelen aparecer caídas, lacias o ligeramente enrolladas hacia dentro. En algunos casos, incluso pueden sentirse blandas al tacto antes de comenzar a secarse. Las plantas con hojas más gruesas pueden mostrar arrugas o pérdida de firmeza.

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“Muchas plantas de interior pierden parte de su lustre cuando comienzan a deshidratarse, incluso antes de mostrar síntomas más evidentes como la marchitez”, señala. Esto significa que la planta puede estar pidiendo agua sin que el cambio sea evidente a simple vista.

Otro método esencial es la comprobación directa del sustrato. Introducir ligeramente los dedos en la tierra, aproximadamente un centímetro, puede dar una idea clara de su nivel de humedad. Si la capa superior está seca y la planta muestra signos de decaimiento, probablemente necesite riego. Además, el color del sustrato también puede ser un indicador: muchas mezclas se vuelven más claras a medida que pierden humedad.

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Una planta en la ventana de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los expertos advierten que no solo se trata de detectar la falta de agua, sino también de evitar el exceso. Tanto el riego insuficiente como el excesivo pueden provocar síntomas similares en las hojas, lo que puede generar confusión si no se analiza el conjunto de señales.

Asimismo, uno de los métodos más prácticos y menos conocidos es levantar la maceta. Con el tiempo, los cuidadores pueden aprender a identificar el peso de una planta bien hidratada frente a otra seca. El sustrato actúa como una esponja: cuando está húmedo, la maceta pesa más; cuando está seco, se vuelve notablemente más ligera. Este truco es especialmente útil en plantas pequeñas o medianas.

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El conjunto de estas técnicas permite desarrollar una especie de “intuición vegetal” que facilita el cuidado diario. Más que seguir un calendario fijo de riego, los expertos recomiendan observar, tocar y conocer cada planta de forma individual. Así, el cuidado deja de ser una rutina rígida y se convierte en un proceso de atención continua que mejora la salud de las plantas y la experiencia de quienes las cuidan.