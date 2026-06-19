España

Los jardineros explican las maneras más fáciles de saber si tus plantas de interior tienen sed

Hojas, tierra y hasta el peso de la maceta pueden revelar si tu planta necesita agua o si estás regando en exceso

Guardar
Google icon
Un salón varias plantas decorativas
Muchas plantas de interior en el salón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas de interior pueden transformar cualquier hogar en un espacio más vivo, acogedor y saludable, pero mantenerlas en buen estado no siempre es sencillo. Entre quienes se inician en la jardinería doméstica, uno de los errores más frecuentes suele ser regar poco o demasiado, algo que puede debilitar rápidamente las plantas, hacer que pierdan su atractivo e incluso provocar su muerte. Sin embargo, los expertos aseguran que existen señales claras que indican cuándo necesitan agua.

Según el botánico Maksim Kazakou, según recoge Real Simple, el principal problema del cuidado de plantas en interiores es que se trata de un sistema artificial en el que el equilibrio es muy frágil. “El sustrato en una maceta se seca muy rápido, pero el exceso de riego también es un problema común”, explica. El papel del cuidador es clave: no hay lluvias ni ciclos naturales que regulen el agua, por lo que la observación se vuelve esencial.

PUBLICIDAD

Uno de los primeros factores que influyen en la salud de las plantas es el tipo de mezcla de tierra utilizada. Un sustrato adecuado debe ser capaz de retener la humedad sin impedir el paso del aire y el drenaje del agua. Si esta combinación no es correcta, las raíces pueden no desarrollarse bien, incluso si el riego es adecuado. Por eso, los especialistas recomiendan incorporar materiales como la perlita o la vermiculita, que ayudan a mejorar la aireación y la retención de humedad.

Planta Pothos con enredaderas largas colgando en un departamento soleado. Se ven estantes de madera, libros, un tocadiscos y otras plantas cerca de una ventana.
Dos enredaderas decorando una casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales claras en las hojas y el sustrato

Más allá del tipo de tierra, las plantas ofrecen múltiples pistas visibles cuando necesitan agua. Una de las más evidentes se encuentra en sus hojas. Cuando una planta está sedienta, sus hojas suelen aparecer caídas, lacias o ligeramente enrolladas hacia dentro. En algunos casos, incluso pueden sentirse blandas al tacto antes de comenzar a secarse. Las plantas con hojas más gruesas pueden mostrar arrugas o pérdida de firmeza.

PUBLICIDAD

“Muchas plantas de interior pierden parte de su lustre cuando comienzan a deshidratarse, incluso antes de mostrar síntomas más evidentes como la marchitez”, señala. Esto significa que la planta puede estar pidiendo agua sin que el cambio sea evidente a simple vista.

Otro método esencial es la comprobación directa del sustrato. Introducir ligeramente los dedos en la tierra, aproximadamente un centímetro, puede dar una idea clara de su nivel de humedad. Si la capa superior está seca y la planta muestra signos de decaimiento, probablemente necesite riego. Además, el color del sustrato también puede ser un indicador: muchas mezclas se vuelven más claras a medida que pierden humedad.

Planta listón vibrante en una maceta de terracota sobre un alféizar blanco, con hojas verdes y blancas que se extienden y pequeños esquejes. Fondo verde borroso de un jardín.
Una planta en la ventana de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los expertos advierten que no solo se trata de detectar la falta de agua, sino también de evitar el exceso. Tanto el riego insuficiente como el excesivo pueden provocar síntomas similares en las hojas, lo que puede generar confusión si no se analiza el conjunto de señales.

Asimismo, uno de los métodos más prácticos y menos conocidos es levantar la maceta. Con el tiempo, los cuidadores pueden aprender a identificar el peso de una planta bien hidratada frente a otra seca. El sustrato actúa como una esponja: cuando está húmedo, la maceta pesa más; cuando está seco, se vuelve notablemente más ligera. Este truco es especialmente útil en plantas pequeñas o medianas.

El conjunto de estas técnicas permite desarrollar una especie de “intuición vegetal” que facilita el cuidado diario. Más que seguir un calendario fijo de riego, los expertos recomiendan observar, tocar y conocer cada planta de forma individual. Así, el cuidado deja de ser una rutina rígida y se convierte en un proceso de atención continua que mejora la salud de las plantas y la experiencia de quienes las cuidan.

Temas Relacionados

PlantasJardineríaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ganadores de Eurojackpot del viernes 19 de junio

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Ganadores de Eurojackpot del viernes 19 de junio

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Así es la nueva prueba final de ‘Pasapalabra’ con la que se reemplaza ‘El Rosco’ para conseguir el bote

Javier y David han hecho historia este viernes al batirse en duelo por el bote con una prueba diferente a la mítica rueda con el abecedario

Así es la nueva prueba final de ‘Pasapalabra’ con la que se reemplaza ‘El Rosco’ para conseguir el bote

Una bióloga explica cómo y cuándo se dará el gran tsunami en España: “Altísima probabilidad, cercana al 100%”

Las costas de Cádiz y Huelva figuran entre las zonas más vulnerables de España

Una bióloga explica cómo y cuándo se dará el gran tsunami en España: “Altísima probabilidad, cercana al 100%”

Un hombre muere electrocutado al robar cable de cobre en una torre de alta tensión en Almería

La víctima falleció esta madrugada tras recibir una descarga eléctrica

Un hombre muere electrocutado al robar cable de cobre en una torre de alta tensión en Almería
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por un contrato a Barrabés con fondos europeos

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

Sumar pide a Pedro Sánchez que presente los Presupuestos y convoque elecciones si son rechazados

La UCO sostiene que la empresa de González Amador facturó 4,4 millones a Quirón en tres años “sin medios necesarios para la prestación de servicios”

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

DEPORTES

Ayyoub Bouaddi, el niño prodigio que prefirió Marruecos antes que Francia y entiende el fútbol gracias a la física y las matemáticas

Ayyoub Bouaddi, el niño prodigio que prefirió Marruecos antes que Francia y entiende el fútbol gracias a la física y las matemáticas

Thomas Tuchel gana el pulso a la FIFA tras su enfado con los fotógrafos en el Mundial 2026: “Arruinó mi experiencia”

Gavi no se esconde y da la cara ante las críticas tras su debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde: “No me voy a venir abajo”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, viernes 19 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué es el objeto verde que le dieron a Koné en la camilla tras sufrir la lesión más grave del Mundial 2026