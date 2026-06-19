Qué es el objeto verde que le dieron a Koné en la camilla tras sufrir la lesión más grave del Mundial 2026

Mundial 2026 - Canadá 6 - Qatar 0 - ES

Las imágenes de la grave lesión sufrida por el futbolista Ismaël Koné durante el encuentro entre Canadá y Qatar es ya una de las estampas, aunque escalofriante, del Mundial 2026. El centrocampista canadiense tuvo que abandonar el campo en camilla después de recibir una durísima entrada por parte de Assim Madibo, que fue expulsado del partido.

La imagen del futbolista tendido sobre el césped con la tibia rota generó momentos de gran tensión en Vancouver, mientras varios compañeros y rivales observaban con evidente preocupación la asistencia del equipo médico. Mientras los sanitarios se llevaban a Koné del terreno de juego, las cámaras captaron un detalle que llamó la atención de muchos espectadores.

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Al ser evacuado del campo, el canadiense sostenía una especie de aparato de color verde que utilizaba de forma continua acercándolo a la boca. La imagen ha despertado numerosas preguntas en redes sociales y entre los aficionados que seguían el partido, interesados en conocer cuál era la función de aquel objeto en un momento tan delicado.

Un analgésico de acción rápida

La explicación se encuentra en el ámbito médico: el dispositivo contenía metoxiflurano (más conocido por su nombre comercial, Penthrox) un analgésico de acción rápida que con frecuencia se emplea en situaciones de emergencia. Este medicamento está diseñado para proporcionar alivio inmediato del dolor en pacientes que han sufrido traumatismos importantes o lesiones graves, especialmente cuando es necesario estabilizarlos antes de un traslado hospitalario.

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El mediocentro canadiense Ismael Koné es retirado en camilla este jueves tras sufrir una escalofriante lesión durante el partido contra Catar. (EFE/EPA/BOB FRID)

A diferencia de otros tratamientos analgésicos que requieren administración intravenosa o procedimientos más complejos, Penthrox se suministra mediante inhalación. El paciente respira a través del dispositivo y regula de forma autónoma la cantidad de medicamento que necesita, lo que permite una actuación rápida y eficaz en escenarios de urgencia. Por este motivo, es una herramienta habitual en servicios de emergencias, ambulancias y equipos médicos deportivos.

Su utilización es especialmente frecuente en casos de fracturas, luxaciones, quemaduras o traumatismos deportivos, donde resulta fundamental controlar el dolor antes de que el paciente pueda ser trasladado a un hospital. Una de sus principales ventajas es que no requiere inyecciones ni acceso intravenoso, lo que agiliza la intervención de los equipos sanitarios en situaciones de emergencia. Además, su formato compacto facilita que pueda utilizarse en ambulancias, helicópteros medicalizados o recintos deportivos.

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Controlar el dolor de la tibia rota de Koné

En el caso de Koné, el uso de este analgésico resultó fundamental para controlar el intenso dolor derivado de una fractura tan grave como una rotura de tibia. Gracias a su efecto casi inmediato, el futbolista pudo afrontar con mayor comodidad los minutos posteriores a la lesión mientras era inmovilizado y preparado para su traslado a un centro sanitario.

Pese a la gravedad de la situación, Koné protagonizó un gesto que fue muy valorado por el público. Antes de abandonar el estadio, levantó el brazo en señal de agradecimiento y tranquilidad hacia los aficionados que lo aplaudían desde las gradas. La respuesta fue inmediata: una ovación cerrada acompañó su salida del terreno de juego, en una muestra de apoyo y respeto ante un momento especialmente difícil para el canadiense, que dice adiós al Mundial 2026.

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