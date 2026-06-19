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Las camisetas que usaron los neerlandeses ante Japón recaudan 59.069 euros en subasta

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Dallas (EE.UU.), 19 jun (EFE).- Las subasta de las camisetas que usaron los jugadores de la selección neerlandesa durante su primer partido del Mundial 2026, disputado en el estadio de Dallas contra Japón (2-2), recaudaron en una subasta de 59.069 euros que se destinarán en su mayoría a la fundación benéfica Princesa Máxima.

La camiseta del capitán Virgil van Dijk, capitán y autor del gol que abrió el marcador, se subastó por 13.300 euros. La de Cody Gakpo (5.116 euros), Frenkie de Jong (4.884 euros), Ryan Gravenberch (4.507 euros) y Micky van de Ven (4.214 euros) también tuvieron mucha demanda.

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Las camisetas usadas durante el partido y firmadas se subastaron a través de la plataforma de subastas MatchWornShirt (MWS).

La subasta se repetirá con las que utilicen los jugadores y el técnico Ronald Koeman, en el partido que jugarán mañana contra Suecia, en Houston. EFE

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