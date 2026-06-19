El calor, estrella invitada del primer maratón musical de catorce horas de Sónar 2026

Guillermo Cabellos/Sergio Andreu

Barcelona, 19 jun (EFE).- Sónar vive este viernes la primera de las dos jornadas musicales maratonianas de esta edición de 2026, catorce horas de conciertos y shows seguidas en el recinto unificado de Fira Gran Via.

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Los artistas locales, como GlorySixVain y Ani in the Hall, han sido los protagonistas tempraneros, además del calor, un invitado que, según las previsiones, se convertirá en 'residente' durante el fin de semana.

El neorrapero Iván Caballero, más conocido como GlorySixVain, ha sido uno de los que se han tenido que enfrentar a la crueldad de esas primeras horas solitarias, cuando el público todavía escaseaba en el recinto de ferial de Hospitalet de Llobregat.

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Pero sin problema, a este artista veinteañero, de la vecina localidad de Santa Coloma de Gramanet, no ha parecido importarle demasiado, ya que, seguramente, se había traído como clá a un selecto, aunque reducido, grupo de amigos que han coreado todos y cada uno de los temas que GlorySixVain ha recitado ante una cincuentena de personas en el escenario Sónar Park.

Letras rabiosas y crudas, autotune y un sonido marcado por bajos graves para una fusión experimental de trap y el reguetón menos fácil son los ingredientes de los temas de 'Roomie 31", el trabajo más reciente de este creador autodidacta, orgulloso de la periferia urbana, que ha presentado este viernes.

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En el oscuro escenario del Sónar Hall, el dúo catalán Ani in the Hall, planteaba, casi a la misma hora, un propuesta muy alejada de esos sonidos urbanos, una mezcla de electrónica y folclore -próxima a la corriente que abandera Maria Arnal- y que ellos convierten en mantras de reminiscencias celtas y tribales.

Ataviados con lo que de lejos podría parecer los restos de tapicería de un tresillo ochentero, Aina Serena y Jan Cabarrocas han recreado, entre otros, algunos de los delicados temas de su miniálbum 'Inteligencia Romántica'.

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Ella con su voz, que dobla hasta hacerla polifónica, él, con una mesa de percusión digital para crear unas composiciones que juegan a la épica desde la modernidad, tanto por el sonido como por la lírica, letras principalmente en catalán (sublime 'Trista'), aunque con alguna que ota propuesta en castellano ('El cuerpo').

La aparición de un coro de cinco voces extras, ha convertido al dúo en unos Jarcha de contundencia sonora electrónica que obliga a apuntarse este nombre, Ani in the Hall, en Spotify (donde hasta hoy tenían 304 oyente mensuales que sin duda crecerán).

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El público que ha llegado pronto al macrorrecinto de Fira Gran Vía, que este viernes tendrá seis escenarios en funcionamiento , se mostraba contento del nuevo formato "unificado" que no diferencia entre Sónar Día y Sónar Noche, como en anteriores ediciones, cuando la jornada vespertina se celebraba en la más céntrica Fira Montjuic.

"El 'line-up' (cartel) es espectacular, el montaje una maravilla, las zonas vips las han mejorado bastante; creo que va a ser una edición espectacular", comentaba a EFE TV un asiduo veterano del festival, que esta jornada estará abierto de 17:00 horas del viernes a las 07:00 horas del sábado.

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"La comodidad de todo en el mismo punto está bien, pero está un poquito lejos. Era más práctico en Plaza de España (Fira Montjuic). Pero aún me gustaba más cuando era en el CCCB", ha recordado nostálgica otra habitual del Sónar sobre las primeras y ya lejanas épocas del festival, cuando tenía su epicentro en el Raval, en el centro mismo de Barcelona.

Sónar es una cita asociada principalmente a la música electrónica, género que hoy en día atrae a un público más adulto -cuarentones y más allá- que otros de los macrofestivales que se celebran en España.

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Un factor demográfico y generacional que era visible esta tarde entre los asistentes a la sesión del pegajoso 'afrohouse' del brasileño Maz en el escenario al aire libre Village: muchas pandas de amigos y amigas, nacidos en los setenta y ochenta, que no paraban de bailar y hacerse selfies grupales para demostrar que "nosotros seguimos estando aquí". EFE

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