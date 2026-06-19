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Una bióloga explica cómo y cuándo se dará el gran tsunami en España: “Altísima probabilidad, cercana al 100%”

Las costas de Cádiz y Huelva figuran entre las zonas más vulnerables de España

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La imagen ilustra un tsunami que se dirige hacia una costa urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae elaborada con IA)
La imagen ilustra un tsunami que se dirige hacia una costa urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae elaborada con IA)

Cuando oímos hablar de tsunamis lo vemos como algo lejano que puede ocurrir en Japón o Tailandia pero que no ubicamos en España. Sin embargo, la ciencia ya lo ha avisado: hay que estar preparados porque este fenómeno no es solo cosa del Pacífico. Cierto es que no es tan común y que la historia de España no ha registrado grandes desastres en este sentido. Sí, en cambio, nuestra vecina Portugal, tras el terremoto de Lisboa de 1755, que originó unas olas de hasta 15 metros que llegaron a las costas de Andalucía.

Esta imagen puede volver a darse. La Unesco advierte que existe una probabilidad del 100% de que un tsunami golpee el Mediterráneo en los próximos 30 años, y las costas de Cádiz y Huelva figuran entre las zonas más vulnerables de España. Y en este sentido, la bióloga Carolina, conocida en TikTok como @unacordobessa, ha explicado en un vídeo viral cómo funciona el mecanismo que podría desencadenar ese fenómeno y por qué los expertos no pueden precisar una fecha.

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Los equipos sanitarios prueban los tiempos de respuesta en caso de emergencia real en la Plaza de San Antonio de Cádiz por el simulacro de tsunami. (Agencia de Emergencias de Andalucía)
Los equipos sanitarios prueban los tiempos de respuesta en caso de emergencia real en la Plaza de San Antonio de Cádiz por el simulacro de tsunami. (Agencia de Emergencias de Andalucía)

“Todo el mundo está hablando del tsunami que va a afectar a España y que concretamente ocurrirá en el Mediterráneo”, arranca Carolina en su vídeo. Su explicación parte de una imagen sencilla: la superficie terrestre como un puzle cuyas piezas son las placas tectónicas. En la cuenca mediterránea, la placa euroasiática y la placa africana convergen en direcciones opuestas, acumulando tensión de forma constante. Cuando esa presión supera el límite que las placas pueden soportar, se produce una ruptura o un deslizamiento entre ellas: un terremoto. Si ese seísmo ocurre bajo el mar, el movimiento del fondo marino desplaza millones de toneladas de agua hacia la superficie, generando un tsunami.

Lo que hace que este riesgo sea permanente, según la bióloga, es la naturaleza cíclica del proceso. “Una vez que esto pasa, las placas vuelven al inicio y se empieza de nuevo, poco a poco, a acumular tensión entre ellas”, señala Carolina. Ese ciclo no tiene fin.

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Lo que dicen los expertos

La afirmación de Carolina sobre la probabilidad se apoya en datos científicos concretos. En junio de 2022, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró que “las estadísticas muestran que existe una probabilidad del 100% de que se produzca un tsunami de al menos un metro de altura en el Mediterráneo en los próximos 30 años”. El Mediterráneo es, tras el Pacífico, la cuenca con mayor número de tsunamis históricos registrados.

El experto del University College de Londres (UCL) explica por qué el sismo de este lunes fue tan letal Redacción:

La bióloga traslada esa estimación con precisión: “Los expertos estiman que existe una altísima probabilidad, cercana al 100%, de que ocurra un tsunami en algún punto del Mediterráneo en los próximos treinta años, afectando principalmente a las zonas más bajas de Cádiz y Huelva". Y añade un matiz que los propios científicos subrayan: “Solo hablamos de probabilidad, es imposible ponerle fecha y hora”.

La memoria histórica respalda esa preocupación. Volviendo al caso de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755, un terremoto en el Atlántico generó un tsunami que alcanzó los 15 metros de altura en la costa gaditana y causó cerca de 2.000 muertos en Cádiz, además de 70.000 en la capital portuguesa. El Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremoto de la Junta de Andalucía sitúa la franja entre Ayamonte y Tarifa como la zona costera más expuesta, con alturas de inundación que oscilan entre 5 y 8 metros de media y pueden alcanzar los 12 metros en puntos concretos entre Conil y el Cabo de Trafalgar. Los tiempos de llegada de la ola en la bahía de Cádiz se estiman en entre 45 y 60 minutos desde el momento del seísmo.

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