Recuperan el cadáver de un inmigrante en una patera rescatada al sur de Cabrera

Palma, 18 jun (EFE).- Los agentes de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil que rescataron la noche del martes una patera con 21 personas a bordo al sureste de Cabrera encontraron en la embarcación a un hombre fallecido, según ha adelantado el diario Última Hora y ha confirmado este jueves la Delegación del Gobierno.

El rescate se llevó a cabo a las 20:20 horas del 16 de junio y en la patera viajaba también una mujer embarazada que recibió al desembarcar asistencia sanitaria.

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Las mismas fuentes han indicado que el hombre fallecido presentaba síntomas de haber sufrido un ahogamiento al caer al mar durante la travesía.

En lo que va de año han arribado 2.330 migrantes a bordo de 124 pateras a Baleares, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

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La organización de ayuda a los migrantes Caminando Fronteras ha contabilizado en los cinco meses de este año el fallecimiento de 507 personas en la ruta migratoria irregular desde Argelia hasta Baleares y el levante peninsular. EFE