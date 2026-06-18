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Así funciona la regla de los 5 segundos para pasear a tu perro cuando hace calor

Este truco sencillo puede prevenir quemaduras en las almohadillas de los perros

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Imagen de archivo de un perro paseando.
Imagen de archivo de un perro paseando.

Aunque aún falten tres días para el inicio oficial del verano, sus temperaturas ya han llegado. La Aemet aventura que España está a las puertas de su primera ola de calor, que podría empezar este fin de semana, pero los termómetros ya marcan temperaturas estivales en gran parte del país.

En gran parte de la mitad norte ya superan los 35 grados diarios, mientras que los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir han alcanzado los 40 grados. Este calor supone un riesgo para la salud humana, pero también para las mascotas. Al igual que las personas, pueden sufrir golpes de calor y quemaduras, por lo que es necesario seguir ciertas precauciones para protegerlos.

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En el caso de los perros, existe una regla popular y sencilla que puede seguirse para evitar exponerlos a altas temperaturas de forma innecesaria. Desde PetsUp, marca especializada en alimentación para perros, animan a seguir la que apodan como regla de los cinco segundos.

La regla de los cinco segundos

Una persona arrodillada en la calle toca el asfalto con la mano, junto a un perro Golden Retriever con correa, en un día soleado.
Un propietario se arrodilla para comprobar la temperatura del asfalto con el dorso de su mano, asegurando la seguridad de las patas de su perro Golden Retriever antes de iniciar un paseo bajo el sol de verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regla de los cinco segundos es sencilla, según explican los expertos de PetsUp en un reciente vídeo publicado en sus redes sociales. Este truco sirve para saber si es seguro sacar a pasear a tu mascota.

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Los perros necesitan salir a la calle varias veces al día, incluso en verano, pero en ocasiones esto puede ser peligroso. Aunque no todos son conscientes de ello, el suelo quema y, a diferencia de los humanos, ellos caminan sin zapatos ni nada que les proteja las patas. Desde PetsUp remarcan que las almohadillas de los perros “se queman en cinco segundos”. Por ello, antes de salir, recomiendan hacer lo siguiente: “Pon el dorso de tu mano en el asfalto. Si no aguanta más de cinco segundos, no lo saques a pasear”, aconsejan.

Consejos para proteger a tu perro del calor

Descubre por qué la percepción de la temperatura varía tanto de una persona a otra. La ciencia explica cómo factores como la genética, la grasa corporal y el estrés influyen en si eres más propenso a sentir frío o calor.

Además de evitar salir a la calle cuando el suelo está muy caliente, hay otras estrategias que se pueden seguir para proteger a las mascotas del calor. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado su guía con consejos para cuidar a los animales de compañía en una ola de calor. Estas son sus recomendaciones:

  1. No dejes a un animal en el coche. Los coches pueden alcanzar temperaturas muy elevadas en pocos minutos, lo que los convierte en trampas mortales para los animales de compañía.
  2. Evita los paseos en las horas centrales del día. Si el animal necesita paseos largos, es mejor darlos muy temprano o muy tarde. En el caso de los perros, el ministerio indica que las temperaturas en torno a 30 grados ya son peligrosas para las razas grandes y, a partir de los 32 grados, se exponen a un posible golpe de calor.
  3. Hidrata bien a los animales. Es aconsejable llevar siempre una botella o bebedero encima para asegurar que el animal puede beber agua.
  4. Evita el ejercicio excesivo. Aunque las mascotas también necesiten moverse, es mejor evitar la actividad excesiva con altas temperaturas.
  5. Cuida su pelaje. Por lo general, el pelo protege y aísla térmicamente a los perros, por lo que no siempre será recomendable cortarlo. Es recomendable consultar con un profesional de higiene canina antes de actuar. En el caso de los gatos, solo se aconseja cortarlo cuando este es muy largo.
  6. Aplica protección solar. Los perros y gatos también se queman, especialmente aquellos de pelaje claro, por lo que necesitarán protección solar especial para .animales
  7. En la calle, mejor ir por la sombra. Es recomendable evitar una exposición excesiva al sol y caminar o descansar por la sombra cuando se está en la calle.
  8. Bozales. Si el animal necesita llevar bozal, se debe optar por variantes tipo cesta y lo más amplias posibles, para permitir que el animal pueda abrir completamente y expulsar el calor. El jadeo es clave para que el animal se termorregule.

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