Cándido Méndez aconseja a Zapatero suspender su militancia en el PSOE y mientras dure el procedimiento

El exsecretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) y amigo de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recomendado al expresidente del Gobierno que suspenda su militancia en el PSOE mientras dure el procedimiento en el que está incurso en la Audiencia Nacional, en el que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra y las joyas que aparecieron en la caja fuerte de su despacho cuando fue registrado por la UDEF.

Méndez ha explicado en una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, que ya pensaba que Zapatero debía suspender su militancia antes de que el exjefe del Ejecutivo prestara declaración ante el juez y ahora, ha asegurado "se refuerza" esta opinión, después de que el magistrado haya mantenido la imputación.

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El exsecretario general de UGT insiste en que Zapatero debe "abrir un paréntesis mientras dure el procedimiento, y centrarse en defender su honorabilidad. En este sentido, ha señalado que "desde el punto de vista político es inaceptable" tener esas joyas en la caja fuerte más allá de que se pueda deducir responsabilidad penal o no.

Ello, aunque Cándido Méndez insiste en que es su "amigo" y que seguirá "creyendo" en su inocencia a pesar de que "lamenta" que no haya conseguido desvirtuar ante el juez los indicios que pesan sobre él.

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Méndez considera que desde ayer, la estrategia del presidente del Gobierno de tener a Zapatero como referencia del pasado y del presente y también la de que Pedro Sánchez sea la referencia del presente y el futuro se ha esfumado. Una estrategia, dice, que sostenía la "mutación" que a su juicio se produjo en el partido cuando el actual presidente del Gobierno pactó con un "magma" de partidos desde la extrema derecha a la extrema izquierda.

El exlíder sindical no ha querido pronunciarse sobre si cree o no que las joyas se las regalara el rey de Arabia Saudí, pero sí señala que si a él le regalan algo parecido se acordaría todos los días de su vida.

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