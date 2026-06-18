El Barrio anuncia una segunda fecha en el Palau Sant Jordi para el 29 de octubre de 2027

Barcelona, 18 jun (EFE).- El Barrio ha anunciado este jueves una segunda fecha en el Palau Sant Jordi de Barcelona para el 29 de octubre de 2027, después de vender en menos de 24 horas todas las entradas para el concierto del 26 de febrero del próximo año en este mismo recinto.

José Luis Figuereo, El Barrio, celebrará sus tres décadas de carrera con la gira '30', que arrancará el 5 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid y que ya tiene confirmados una veintena de conciertos en las principales localidades españolas, entre ellas Barcelona, donde finalmente ofrecerá dos recitales.

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Madrid y Málaga son las otras dos ciudades que contarán con segundas fechas anunciadas, según informa la promotora de la gira, que asegura más de 100.000 seguidores han reservado ya sus entradas para este tour, algunos con más de un año de antelación.

"Esta acogida pone de manifiesto la vigencia de un artista que, tres décadas después de iniciar su trayectoria, mantiene intacta su capacidad para conectar a través de sus canciones", subraya la nota.

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El artista ofrecerá un espectáculo diseñado para recorrer los grandes himnos de su carrera, recordar los momentos que han marcado su historia y presentar también las nuevas canciones de una etapa que ya ha comenzado con el lanzamiento de 'Peliculón', primer adelanto de su próximo trabajo discográfico.

Con más de tres millones de discos vendidos, catorce álbumes de estudio, seis discos de oro, quince discos de platino y más de seiscientos conciertos a sus espaldas, El Barrio continúa siendo un fenómeno único dentro de la música española, destaca la organizadora de la gira.

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Las entradas ya están disponibles a través de los canales oficiales de venta: cantautorelbarrio.com, eternidadeventos.com, enterticket.es y ticketeras oficiales de los recintos. EFE

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