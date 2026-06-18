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Extinguido el incendio forestal de Carboneras (Almería)

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Almería, 18 jun (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido a las 13:10 horas de este jueves el incendio forestal que se declaró el pasado miércoles en el paraje Saltador de Carboneras (Almería), tras confirmar los técnicos que ya no existen posibilidades de que el fuego se reavive.

La jornada del miércoles resultó especialmente complicada para los efectivos de extinción en el Levante almeriense, al tener que hacer frente a dos incendios forestales casi consecutivos.

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El fuego en Carboneras, originado a las 09:50 horas, fue estabilizado durante la tarde de ayer a las 16:00 horas, tras más de seis horas de intenso trabajo para frenar el avance de las llamas en una zona de difícil orografía.

Casi al mismo tiempo, a las 17:10 horas, se declaró un segundo incendio en el paraje Sopalmo de Mojácar. Este último foco presentó una mayor peligrosidad inicial al originarse muy cerca de las viviendas, lo que obligó a la Policía Local y al Ayuntamiento a desalojar de forma preventiva a unos 50 vecinos de la zona.

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Según ha informado la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, los residentes pudieron regresar a sus hogares en torno a las 21:00 horas de ayer, sin que se hayan registrado daños materiales en los inmuebles.

El incendio de Mojácar, tras ser estabilizado durante la pasada medianoche, ha alcanzado la fase de control a las 07:30 horas de este jueves y se mantiene un operativo terrestre de brigadas y autobombas realizando labores de remate y liquidación para asegurar el terreno.

El Plan Municipal de Emergencia Local sigue activado a la espera de que los reconocimientos aéreos confirmen la ausencia de focos latentes que permitan su extinción definitiva. EFE

mma/fs/crf

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