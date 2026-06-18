La francesa Sara Roumy, nueva pieza para el Meins Avenida de la próxima temporada

Salamanca, 18 jun (EFE).- La alero francesa de 22 años Sara Roumy será una de las nuevas piezas del Club Baloncesto Meins Avenida de Salamanca para la próxima temporada 2026-27, según ha anunciado este jueves el club.

La jugadora gala ha firmado por una temporada y destaca por su perfil ofensivo de tiradora de larga distancia, ha señalado la propia entidad.

Habitual en las selecciones de formación de Francia, Sara Roumy ha pasado los últimos años de su carrera en Italia, donde ha jugado en Faenza y GEAS.

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En su país ha promediado, tanto en el campeonato doméstico como en la Eurocopa, 10 puntos y 3 rebotes de media en más de 25 minutos en pista, con porcentajes cercanos al 35% en tiros de tres.

La exterior francesa tiene también experiencia en Euroliga e icluso ya jugó en Salamanca con Basket Landes hace cuatro campañas.

Con 22 años y 1,80 metros de altura, Avenida la ha presentado como una exterior zurda con mucho rango de tiro y gran velocidad para armar el brazo desde la larga distancia, además de movilidad sin balón, y consideran que será una pieza de gran utilidad para romper defensas.

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Para la directora deportiva de la escuadra salmantina, Raquel Romo, Roumy es una jugadora trabajadora, con capacidad de anotación, especialmente desde la línea de tres puntos.

Asimismo, ha apuntado Romo a su proyección, compitiendo en una liga tan exigente como la Liga Femenina Endesa.

Sara Roumy, Martina Fassina, Marta Canella, Inés Santibáñez -fichajes- y Claudia Soriano ya engrosan la plantilla azulona para la nueva temporada. EFE

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