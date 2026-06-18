El fiscal mantiene la petición de 13 años para el rapero El Jincho por violar a una menor

València, 16 jun (EFE).- La Fiscalía Provincial de Valencia mantiene la petición de condena de 13 años de prisión para el rapero madrileño David Calvo, conocido como El Jincho, como supuesto autor de un delito de agresión sexual cometido sobre una menor de 17 años en noviembre de 2023 en un hotel de València.

Junto al Jincho está acusado el también rapero Escol Osiris, conocido como Osiris el Enemigo, para quien el Ministerio Público solicita idéntica condena (alternativamente una reducida de 4 años) por haber agredido sexualmente a la misma menor previamente en otra habitación del mismo hotel.

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En el juicio, celebrado este jueves en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, la víctima se ha ratificado en su denuncia pero no así su amiga, que acudió al hotel esa noche y que ha admitido haber mantenido relaciones con El Jincho.

Esta menor ha ofrecido ha sido advertida en varias ocasiones por el tribunal de que estaba obligada a decir verdad. Si inicialmente declaró ante la Policía Nacional que vio al Jincho sujetar a la víctima para obligarla a practicarle una felación, ahora ha asegurado no recordar lo sucedido y ha puesto en cuestión el testimonio de la víctima.

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Ambos procesados han admitido haber conocido a las menores a las puertas del hotel, que el concierto era para mayores de edad y que no supieron que las jóvenes eran menores. EFE

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