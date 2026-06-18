El Elche, sin Da Silva ni Rafa Mir, obligado a renovar su ataque para la próxima temporada

Elche (Alicante), 18 jun (EFE).- El Elche, tras la salida del portugués André da Silva y descartar la continuidad de Rafa Mir, se verá obligado a recomponer su ataque para la próxima temporada, en la que volverá a competir en Primera División.

El club ilicitano tendrá que acudir al mercado con la prioridad de fichar delanteros de garantías para cubrir las salidas de ambos atacantes, que sumaron 18 goles, diez del portugués y ocho del murciano, durante el pasado campeonato.

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Da Silva, una de las grandes apuestas de la entidad, firmó el pasado verano por un año. Participó en 31 partidos y fue uno de los jugadores más utilizados por el entonces entrenador, Eder Sarabia.

Tras finalizar la temporada, Da Silva no esperó la oferta del Elche y decidió firmar por el Oporto, uno de los grandes clubes de su país, tras varios años de periplo por equipos europeos.

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El caso de Mir es diferente, ya que el club ilicitano aguardó a conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, que finalmente ha condenado al delantero a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, para rescindir de forma unilateral tanto el acuerdo de cesión como el contrato laboral del murciano.

Da Silva y Mir fueron los dos atacantes más utilizados por Sarabia, superando en participaciones y goles al hispano-uruguayo Álvaro Rodríguez, autor de siete dianas y el único que, de momento, continúa en la entidad con dos años más de contrato.

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Mir, pieza determinante en el buen arranque del Elche, participó en 27 partidos, 21 como titular, pero desapareció de las alineaciones en el último mes como consecuencia de unos problemas musculares.

Su situación judicial acabó condicionando su protagonismo en el tramo final de la temporada y trasladó el foco informativo del terreno de juego a los tribunales, una situación con la que el club no se sintió cómodo, pese a reclamar en repetidas ocasiones la presunción de inocencia del jugador.

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Además de Álvaro Rodríguez, el Elche tiene firmado desde el pasado mercado de invierno al delantero argentino Abiel Osorio, que ha jugado como cedido en Defensa y Justicia de su país durante los últimos meses, si bien su rendimiento es una incógnita tras encadenar varias lesiones.

El argentino tendrá que convencer al nuevo entrenador, Martín Anselmi, de que puede ser el delantero que necesita su equipo.

Otra de las opciones es adaptar al chileno Lucas Cepeda, incorporado al club en el pasado mercado, a posiciones más cercanas al gol, si bien su hábitat natural es la banda o la mediapunta.

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Los jóvenes Adam Boayar y Ali Houary, que ya han debutado con el primer equipo, también tendrán durante la pretemporada la oportunidad de ganarse una plaza en la plantilla, aunque lo más probable es que salgan cedidos. EFE

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