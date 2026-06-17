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Un convoy policial traslada a los presos de Martutene a la nueva cárcel de San Sebastián

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San Sebastián, 17 jun (EFE).- El traslado de los presos de la antigua cárcel de Martutene a la nueva de Zubieta en San Sebastián se desarrolla este miércoles en un convoy policial integrado por media docena de furgonetas de la Ertzaintza, escoltadas por vehículos policiales, que realizarán varios viajes a lo largo de la mañana.

Fuentes del Departamento vasco de Seguridad han indicado a EFE que algunos reclusos ya fueron conducidos ayer, martes, al nuevo penal, aunque la mayoría de ellos serán trasladados a lo largo de esta mañana.

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En total, se prevé que serán 230 los presos trasladados por la Ertzaintza, mientras que otras 40 ó 50 personas, en situación de tercer grado, acudirán por sus propios medios al nuevo centro penitenciario.

El dispositivo, que se ha reanudado esta mañana a primera hora, se desarrolla bajo fuertes medidas de seguridad en la zona que separa ambas prisiones, que es sobrevolada por un helicóptero. EFE

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(Foto) (Vídeo)

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