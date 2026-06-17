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Golpe al tráfico de camisetas falsas en pleno Mundial: 66.000 requisadas y 95 detenidos

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Madrid, 17 jun (EFE).- Más de 66.000 de camisetas de fútbol falsificadas -con un peso de 16 toneladas- que iban a venderse durante el Mundial de fútbol que se celebra este año en México, Canadá y Estados Unidos han sido incautadas por la Policía en un golpe al tráfico ilegal de estos productos, que se ha saldado con 95 detenidos.

Durante los registros realizados en 15 puntos de España –en  localidades de Madrid, Barcelona, Málaga y los municipios alicantinos de Elche y Denia- se ha detenido a 95 personas por delitos contra la propiedad industrial, según ha informado este miércoles la Policía Nacional, que ha desarrollado esta operación en coordinación con Europol e Interpol.

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Esta macrooperación contra la falsificación se enmarca dentro de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales (EMPACT) y está destinada a erradicar la proliferación de falsificaciones con motivo de grandes acontecimientos deportivos como el Mundial de fútbol 2026.

Las pesquisas de los agentes comenzaron el pasado mes de abril y permitieron detectar un "importante" flujo de camisetas falsas, tanto de selecciones nacionales como de los clubes en los que juegan las grandes estrellas del Mundial como Kylian Mbappé o Lamine Yamal, con destino final a España.

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Más de siete millones de perjuicio a las empresas autorizadas

Con la venta de estas falsificaciones, sobre todo del conjunto nacional español, las organizaciones podrían haber ingresado un total de 2 millones de euros en el mercado clandestino, provocando a los canales oficiales de venta un perjuicio de hasta 7 millones.

Para evitarlo, la Policía ha realizado una gran cantidad de entradas y registros en naves, domicilios, almacenes y mercadillos dado el enorme alcance logístico que esta actividad tiene en España.

Con esta operación, que sigue abierta, la Policía Nacional quiere reflejar su compromiso contra la venta de falsificaciones, un negocio que ocasiona pérdidas de hasta 1.200 millones de euros anuales en sectores clave, según apuntó el pasado martes en un comunicado la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que ha colaborado estrechamente con las autoridades españolas. EFE

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