El detenido por matar al logopeda de su hijo en València, a disposición judicial el jueves

València, 17 jun (EFE).- El hombre de 24 años que se entregó en la Comisaría de Burjassot (Valencia) y confesó haber apuñalado y acabado con la vida del logopeda que atendía a su hijo, de 2 años, por la sospecha de que pudiese haber abusado del menor será puesto a disposición judicial este jueves, según fuentes de la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:15 horas del pasado lunes en la clínica logopédica Diálogo, en la calle Ingeniero de la Cierva del distrito de Tránsitos de València.

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Posteriormente, el autor confeso del crimen se entregó en la Comisaría de Burjassot con las manos manchadas de sangre y confesó haber apuñalado y acabado con la vida de otro hombre.

Los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia se desplazaron al lugar, confirmando el fallecimiento y haciéndose cargo de la investigación.

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Además, la Policía Nacional recuperó el arma que supuestamente utilizó el homicida, una navaja de unos quince centímetros que fue hallada junto al cuerpo de la víctima.

Agentes del grupo de Homicidios y de la Policía Científica de la Policía Nacional registraron este martes la clínica de València, en una investigación que sigue en curso.

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Según confirmaron fuentes policiales posteriormente a EFE, el autor confeso del crimen explicó a los agentes que había sorprendido a la víctima cuando se encontraba a solas con el menor y que éste tenía los pantalones y el pañal bajados, por lo que sospechó de una posible agresión sexual y atacó al logopeda. EFE