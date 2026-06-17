Espana agencias

A vueltas con el Algarrobico, el mayor atentado medioambiental al litoral español

Guardar
Google icon

Almería/Madrid, 17 jun (EFE).- Después de 23 años, el hotel edificado en el paraje conocido como El Algarrobico, símbolo del mayor atentado medioambiental al litoral español, sigue en pie y sigue inmerso en la controversia, pese a las sentencias judiciales que avalan que es ilegal y debe ser derribado.

Este miércoles, el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) -donde se asienta el hotel- aparcaba la decisión de suspender la licencia municipal concedida a la constructora Azata del Sol gracias a una mayoría de ediles que han votado dejar cualquier decisión para un posterior pleno el día 22 de junio.

PUBLICIDAD

Los ediles han insistido en que con esta decisión no pretenden cuestionar el cumplimiento de las resoluciones judiciales que obligan al Ayuntamiento a revisar de oficio la licencia del hotel, pero quieren conocer un informe sobre las responsabilidades patrimoniales que pueden derivarse de sus decisiones.

Este nuevo giro en el caso de El Algarrobico es uno más en un conflicto que se inició en 2003, cuando Azata del Sol comenzó a construir este complejo hotelero, de 21 plantas y más de 400 habitaciones, a escasos metros del mar y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, invadiendo la zona de servidumbre de protección establecida por la Ley de Costas.

PUBLICIDAD

A partir de ahí se inició una batalla legal impulsada por organizaciones ecologistas como Salvemos Mojácar, Greenpeace o Ecologistas en Acción, que llevaron a cabo una intensa campaña de movilizaciones y protestas y acudieron a los tribunales para defender que la construcción de este hotel incumplía claramente la Ley.

En 2006, un juez de Almería ordenó la paralización cautelar de las obras cuando el edificio ya estaba construido casi en su totalidad y dio la razón a las demandas de los ecologistas, momento en el que se desató un enrevesado laberinto judicial con múltiples litigios entre el Ayuntamiento de Carboneras, la Junta de Andalucía, el Estado, la promotora y los grupos ecologistas.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón a la promotora en 2014 y por dos veces el Tribunal Supremo rechazó sus argumentos. En 2017, el Supremo concluye la vía judicial y sentencia que el terreno donde se asienta el hotel es de especial protección y no urbanizable, su construcción vulnera la Ley de Costas y la licencia de obras era ilegal.

Todo ello suponía que el hotel debía ser derruido y el paraje afectado restaurado a su estado anterior.

Sin embargo, las cosas no parecían avanzar hasta que en 2025 el Gobierno central anunció la declaración de utilidad pública del terreno e inició el proceso de expropiación.

A todo esto se unió que a finales del pasado mes de mayo el Consejo Consultivo de Andalucía decidió avalar la nulidad de la licencia del hotel, lo que suponía mayor presión para el Ayuntamiento de Carboneras para que anulara la licencia y un paso más para terminar con El Algarrobico. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gamarra acusa a Mercedes González de mentir para proteger al "one" y a los socios de Sánchez, de cómplices de corruptos

Gamarra acusa a Mercedes González de mentir para proteger al "one" y a los socios de Sánchez, de cómplices de corruptos

La estadounidense Sydney Shaw, nuevo refuerzo del Baxi Ferrol

Infobae

Yasin Ayari, el vikingo de sangre tunecina que deslumbró con dos goles y una disculpa

Infobae

La suiza Caluori, nueva corredora del Movistar

Infobae

La brasileña Ceci ficha por el Fundación Cajasol Esquimo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

El comunicado íntegro del expresidente Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional: “Se me acusa de graves delitos que no he cometido”

Zapatero defiende su inocencia y desvincula a sus hijas del entramado societario

ECONOMÍA

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

DEPORTES

Poca visión, un cuerpo hinchado y curas diarias: el estado de Ilia Topuria 48 horas después de su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje

Poca visión, un cuerpo hinchado y curas diarias: el estado de Ilia Topuria 48 horas después de su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

A qué hora juega Inglaterra hoy contra Croacia y dónde ver el partido: la selección inglesa comienza su andadura en el Mundial 2026

El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bernardo Silva

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles