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El Titia acaba con el dominio del Bribon en el Trofeo Xacobeo

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Sanxenxo (Pontevedra), 21 jun (EFE).- El ‘Titia’ de Mauricio Sánchez-Bella acabó con el dominio del ‘Bribon’ en la Liga Nacional de la clase 6 metros al imponerse este domingo en el Trofeo Xacobeo.

El barco del Náutico de Sanxenxo, subcampeón mundial el pasado año en Estados Unidos, se impuso al vigente campeón de Europa, que en la jornada de hoy estuvo patroneado por el medallista olímpico Jane Abascal ante la ausencia del rey emérito Juan Carlos.

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Ambos barcos protagonizaron una bonita lucha en la última regata antes del Europeo que se celebrará a mediados de julio en el lago Lemán, en Ginebra (Suiza).

La tercera posición de la clase 6 Metros fue para el ‘Alibaba II’, del Monte Real Club de Yates de Baiona.

En la clase J/80, el ‘Cactus Digital-Petrilla’, del Club Náutico de Portonovo y patroneado por Jaime Barreiro, se mostró intratable durante toda la competición, imponiéndose con autoridad al ‘Moura’ y al ‘One’, segundo y tercera respectivamente. EFE

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dmg/arh

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