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81-84. El Alba Berlín de Pedro Calles vuelve a reinar en Alemania

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Redacción Deportes, 21 jun (EFE).- El Alba Berlin, entrenado por el español Pedro Calles, se proclamó este domingo, cuatro años después, campeón de la Bundesliga alemana tras sorprender a domicilio (81-84) en el quinto partido de la final al Bayern de Múnich, ganador de las dos últimas ediciones y que al descanso ganaba por veinte puntos.

Se trata del décimo segundo título liguero del equipo berlinés, que fue capaz de remontar en una gran segunda parte -especialmente en un brillante último cuarto en el que se impuso por 15-31- en la que dejó sin opciones al conjunto bávaro, donde la gran labor del internacional germano Andreas Obst, máximo anotador del choque con 24 puntos, no fue suficiente.

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El duelo decisivo arrancó igualado, con ligeras ventajas visitantes hasta que, con un parcial al final de 16-5 a su favor, los jugadores de Svetislav Pesic cerraron el primer cuarto cinco arriba (25-20).

Su ventaja fue aumentando en un segundo acto en el que, con una férrea defensa que dejó a su rival en solo siete puntos, disparó su renta hasta el 47-27 con el que se llegó al descanso con la sensación de que el Bayern tenía la final encarrilada.

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La reacción del Alba llegó mediado el tercer cuarto. Del 52-32 se pasó al 52-46 con parcial de 2-16. Al verse por debajo en el marcador, los muniqueses volvieron a meterse en el partido y se fueron a los últimos diez minutos con trece puntos de renta (66-53).

Hasta ahí llegaron sus opciones de victoria porque el Alba Berlín metió una marcha en su juego y, con un 14-0 de salida, recuperó el mando y se lanzó a por el triunfo en unos minutos de gran baloncesto en los que remató su actuación liderado por el ala-pívot estadounidense Justin Bean, con dieciocho puntos, doce rebotes y cinco asistencias, bien secundado por los alemanes Jonas Mattisseck (18, 5 y 4) y Malte Delow (14, 5 y 1). EFE

rd/asc

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El Alba Berlín que entrena el español Pedro Calles derrotó este viernes al Bayern de Múnich por 71 a 61 en el cuarto partido de la final de la Bundesliga que se disputó en el Uber Arena y forzó el quinto y último encuentro que definirá el campeón de la liga alemana.

El Bayern del serbio Svetislav Pesic tuvo la oportunidad de conseguir su tercera liga consecutiva, pero los dos últimos cuartos en los que solo fue capaz de anotar 16 puntos le condenaron y, tras la derrota, ahora tendrá una nueva oportunidad en Múnich de rematar el campeonato ante sus aficionados.

El partido fue muy igualado desde el inicio aunque los locales, liderados en el cuarto partido por el alero estadounidense Justin Bean (17 puntos y 9 rebotes) lograron decantar el acto inicial a su favor por solo tres puntos (26-23). En el segundo, los bávaros lograron remontar par irse al descanso por delante (42-45).

El Bayern de Múnich continuó abriendo brecha en el marcador, con rentas a su favor de hasta diez puntos, gracias al acierto del macedonio Nenad Dimitrijevic, pero el Alba, logró reponerse hasta que en el último minuto del tercer acto, recuperó el mando en el marcador (58-54).

El Bayern siguió desinflándose y con solo siete puntos en los últimos diez minutos, se quedó sin opciones de triunfo. El domingo se decidirá el título en Múnich. EFE

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