Mueren ahogados dos bañistas en playas de Outes y Ferrol (A Coruña)

(Actualiza la NA7122 con más datos de Outes y otro fallecimiento)

Santiago de Compostela, 21 jun (EFE).- Dos personas han fallecido ahogadas este domingo en las playas coruñesas de Broña, en Outes, y Cariño, en Ferrol, según ha informado el servicio de atención a emergencias 112 Galicia.

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En el primero de los casos, una mujer ha perdido la vida en un incidente que se produjo en torno a las cuatro y media de la tarde.

Los socorristas de la playa retiraron el cuerpo de la fallecida del agua, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Hasta el lugar del incidente se movilizaron agentes de la Guardia Civil, efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, un helicóptero medicalizado y miembros del Grupo de Emergencias Supramunicipales (GES) de Noia.

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Minutos después, el 112 Galicia notificaba otro ahogamiento, en este caso en la playa de Cariño, en la parroquia ferrolana de Doniños.

Se trata de un hombre de cuya situación alertó uno de sus familiares, que indicó que "estaba en apuros" mientras nadaba en una zona de rocas.

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Una embarcación del servicio de Guardacostas de Galicia procedió a su rescate y traslado al puerto de Curuxeiras, aunque la intervención de los técnicos de urgencias sanitarias desplazados al lugar no fue suficiente para salvarle la vida. EFE