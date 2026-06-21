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Controlado el incendio forestal que afecta a un paraje de Órgiva (Granada)

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Granada, 21 jun (EFE).- El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado por controlado el incendio declarado durante la madrugada de este domingo en un paraje de Órgiva, municipio de la Alpujarra de Granada ubicado en un entorno de riqueza ambiental.

El incendio comenzó a las 4:30 horas de esta madrugada en un paraje conocido como Las Barreras de Órgiva, municipio de unos 5.700 vecinos de la Alpujarra de Granada, y obligó a desalojar varias viviendas por su cercanía a las llamas.

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En un primer momento, a la zona se trasladaron Bomberos del Consorcio de la Diputación y agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, aunque por la importancia de las llamas se incorporó desde el inicio el personal del Infoca.

Por el horario de inicio del fuego, que impidió el uso de medios aéreos, en el terreno han trabajado seis grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y tres agentes de Medio Ambiente, además de tres autobombas.

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Ese trabajo ha permitido al Infoca dar por controlado el incendio, en el que continúan trabajando par su extinción.

El trabajo nocturno ha estado marcado por las altas temperaturas en la zona que llegaron a superar los 34 grados. EFE

mro/rro/amf

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