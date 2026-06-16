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Quince detenidos por falsedad documental, estafa e infracción de la ley de extranjería

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Córdoba, 16 jun (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a quince personas en una investigación orientada a combatir el uso fraudulento de documentación falsificada para acceder irregularmente al mercado laboral y obtener los beneficios inherentes al sistema de la Seguridad Social.

El origen de la investigación, que se remonta a principios de año, se sitúa en la comparecencia en dependencias policiales de una persona de origen extranjero que portaba un resguardo de solicitud de protección internacional cuya autenticidad fue puesta en duda por los funcionarios intervinientes.

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Realizadas las gestiones pertinentes, se comprobó que el documento era fraudulento, por lo que procedieron a la detención del sujeto, según ha informado este martes la Comisaría Provincial de Policía.

Durante la investigación policial, los agentes pudieron conocer que el detenido había sido víctima de una estafa cometida por otra persona, quien le habría facilitado dicha documentación a cambio de una determinada cantidad de dinero. Una vez que la Policía Nacional identificó a esta persona, procedió a su localización y detención.

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Esta información llevó a los investigadores a ampliar el radio de actuación, comprobando que los hechos no constituían un caso aislado, sino que habría más hechos similares.

Posteriormente, los agentes analizaron dos empresas en las que habían trabajado los dos ciudadanos que habían sido detenidos hasta ese momento y se detectaron más falsedades documentales cometidas por ciudadanos de origen extranjero, procediendo a la detención de otras 13 personas por un delito de falsedad documental.

El patrón que seguían los autores siempre era el mismo: utilizaban una documentación falsa para darse de alta en las empresas investigadas y en la Seguridad Social, incorporándose así de forma fraudulenta al mercado laboral.

Todo ello posibilitaba el acceso a derechos y prestaciones del sistema de protección social de manera ilícita, con el consiguiente perjuicio para el funcionamiento del sistema y para el resto de la ciudadanía.

Como resultado de la investigación, la Policía Nacional ha detenido a quince personas que habían hecho uso de documentación falsificada para registrarse en al menos dos empresas y poder darse de alta en la Seguridad Social, aparentando una situación de regularidad laboral que no se correspondía con la realidad.

De todas ellas, 12 fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por la presunta autoría de un delito de falsedad documental; además, a uno de ellos también se le imputa la presunta comisión de un delito de estafa en relación con los hechos que motivaron el inicio de la investigación.

A los tres detenidos restantes, además de la falsedad documental, también se les atribuye una infracción administrativa por incumplimiento de la ley de extranjería, al encontrarse en territorio nacional sin tener regularizada su situación administrativa. EFE

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