Espana agencias

PSOE y Sumar impiden que el Congreso vote las enmiendas de PP y Junts que emplazan a Sánchez a convocar elecciones

Guardar
Google icon
Imagen P6G4UAQB4FG53L5ALMX3HPXKJ4

El PSOE y Sumar han unido este martes sus votos en la Mesa del Congreso para impedir que se voten en el Pleno de este jueves las enmiendas de PP y Junts para emplazar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a poner fin a la legislatura y convocar elecciones. Los partidos que forman parte del Gobierno alegan que esa competencia es exclusiva del jefe del Ejecutivo y no del legislativo.

Ambas enmiendas, registradas este martes para añadir un quinto punto a una iniciativa del Grupo Popular, tenían como objetivo instar a Sánchez a adelantar las elecciones generales.

PUBLICIDAD

En concreto, la enmienda de los independentistas buscaba instar "al presidente del Gobierno español a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa".

Por su parte, la del PP emplazaba al Gobierno "a reconocer que la legislatura actual ha llegado a su fin, debido la situación de bloqueo político que atraviesa y a que actúe con la máxima responsabilidad institucional, devolviendo la palabra a los ciudadanos a través de la convocatoria de elecciones generales conforme a las previsiones constitucionalmente establecidas, para restablecer la normalidad democrática, recuperar la confianza en nuestra democracia y asegurar que el interés general prevalezca sobre cualquier interés político".

PUBLICIDAD

Antes de la reunión de la Mesa del Congreso para analizar las enmiendas, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ya había adelantado la oposición del PSOE a que se votaran esas enmiendas alegando que la convocatoria de elecciones es decisión exclusiva del presidente del Gobierno, y que por tanto no se debía votar en el Pleno.

"Al Congreso no le corresponde votar eso. Convocar elecciones es prerrogativa del presidente y le corresponde a él en exclusiva decidir cuándo se convocan. Es decir, ni Junts, ni el PP, ni el Congreso pueden adoptar esa decisión", ha aseverado López.

REUNIÓN TELEMÁTICA Y SIN INFORME DE LOS LETRADOS

Finalmente, los partidos del Gobierno de coalición han hecho valer su mayoría en la Mesa del Congreso y han acordado inadmitir las enmiendas presentadas por el PP y Junts al considerar que ambas "invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno".

La decisión se ha adoptado en una reunión telemática de los miembros de la Mesa del Congreso, aunque el PP había pedido que fuera presencial. En los pasillos del Congreso, la portavoz del PP, Ester Muñoz, se ha quejado también de que no se haya pedido un informe a los letrados de la Cámara.

Hace año y medio, los servicios jurídicos de la Cámara no pusieron trabas a debatir una proposición no de ley de Junts con la que se instaba al presidente a someterse a una cuestión de confianza, pero la Mesa la frenó, también con los votos de PSOE y Sumar, y los independentistas aceptaron rebajar la redacción.

HACE 30 AÑOS SÍ SE PODÍA VOTAR

Y hace justo un año fue Vox quien propuso en una moción exigir al presidente del Gobierno la convocatoria de elecciones generales, pero el propio grupo parlamentario, anticipándose a un posible veto de la Mesa, modificó al día siguiente la redacción inicial y diluyó la exigencia a una mera asunción de responsabilidades.

Sin embargo, en 1995 la entonces Mesa del Congreso que presidía el socialista Félix Pons sí dejó pasar una iniciativa de CC en la que se instaba al entonces presidente Felipe González a convocar elecciones. Aquel texto no se llegó a votar porque González acordó con CiU, antecesores de Junts, adelantar los comicios.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El CEO de Stoneweg adquiere la Sala Parés de Barcelona y garantiza su continuidad

Infobae

El Senado insta al Gobierno a crear un 'hub' nacional de ciberseguridad en Madrid

Infobae

La visita del papa a España eleva hasta un 1.100% la afluencia a las zonas de los eventos

Infobae

El acusado de matar a un joven en Callús (Barcelona) confiesa el crimen en el juicio

Infobae

Colombia deja en pausa su petición a España para que devuelva la colección Quimbaya

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional autoriza que Zapatero entre por la “puerta grande” de los jueces y no por la de visitantes para declarar como investigado

La Audiencia Nacional autoriza que Zapatero entre por la “puerta grande” de los jueces y no por la de visitantes para declarar como investigado

La mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso impiden la votación para exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones: “Tienen miedo”

La Infantería de Marina española llega a la costa este de Estados Unidos con 700 militares, cinco buques y 75 vehículos

Junts obliga a los aliados de Pedro Sánchez a posicionarse sobre si el presidente debe convocar elecciones anticipadas

Muere un supuesto narcotraficante durante un tiroteo con la Policía en un operativo antidroga en Pontevedra

ECONOMÍA

Bruselas aprueba el acuerdo comercial con EEUU en los plazos de Trump y evita una nueva guerra arancelaria

Bruselas aprueba el acuerdo comercial con EEUU en los plazos de Trump y evita una nueva guerra arancelaria

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE caen un 17% en una década, pero aún están lejos del objetivo para 2030

El absentismo laboral llega a “extremos insostenibles”, según la patronal: las bajas cuestan 33.000 millones al año a Seguridad Social y empresas

La histórica sastrería de Barcelona que vistió a Juan Carlos I cierra por la subida del precio del alquiler

El castillo medieval francés que se vende por 1,5 millones de euros: 20 estancias y una capilla del siglo XVI con vidrieras históricas

DEPORTES

Jürgen Klopp, Scaloni y Henry salen en defensa de España tras el empate contra Cabo Verde: “El fútbol no funciona así”

Jürgen Klopp, Scaloni y Henry salen en defensa de España tras el empate contra Cabo Verde: “El fútbol no funciona así”

El portero Vozinha ya supera a Tim Payne en seguidores en Instagram y se convierte en sensación del Mundial al pasar de 50.000 a 7,4 millones

Pedir perdón tras un gol al país de su familia, un gesto de respeto que ha llegado a los mundiales para quedarse: “Es la nación que lo acogió”

De Lamine Yamal a Cucurella, los jugadores de España llaman a la calma tras el empate ante Cabo Verde: “Nadie dijo que sería fácil”

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles