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La jueza de la dana pide a Camarero los archivos adjuntos del chat del Gobierno valenciano

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València, 16 jun (EFE).- El juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana de 2024 ha preguntado a la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, si aporta voluntariamente los archivos adjuntos del chat denominado 'Consell PP', cuyo contenido ya entregó recientemente tras declarar como testigo.

En una providencia de la que ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juzgado hace esta petición con carácter previo a resolver sobre la solicitud del PSPV-PSOE, que ejerce la acusación popular, de citar como testigo al conseller de Medio Ambiente y vicepresidente tercero, Vicente Martínez Mus, para que explique los mensaje que compartió en el grupo de Whatsapp del Gobierno valenciano el 29 de octubre de 2024.

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Según el PSPV, en ese grupo constan envíos de archivos y actualizaciones de mensajería emitidos por Martínez Mus, en los que remite informes de incidencias sobre carreteras a las 9 horas, las 11 horas y las 14 horas, así como posteriores comunicaciones nocturnas alertando de situaciones críticas en las infraestructuras de la Generalitat.

Entre ellas, cita el aislamiento de la sede de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y el envío de un último informe sobre el estado de las carreteras a las 22:22 horas, según las mismas fuentes.

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Por ello, a juicio de esta parte, "resulta pertinente" la declaración de Martínez Mus, para que aclare extremos como el conocimiento preciso y la información de la que disponía respecto "al colapso progresivo, corte y anegación de las vías y carreteras" de la provincia a lo largo del día de la dana, "a la vista de los sucesivos informes técnicos remitidos".

Por otra parte, en un auto notificado este martes, la jueza instructora de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, deniega la solicitud de una acusación particular de citar como investigada a la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent.

Entiende la instructora que dicha petición "adolece de falta de motivación", y recuerda a la parte que lo propone que no formuló recurso alguno contra el auto de 24 de abril de 2025 que acordó citar a dicha alcaldesa junto a otros en calidad de testigo.

"Nos encontramos en junio de 2026. Si ha habido un cambio de circunstancias que justifiquen la petición del cambio de su posición procesal, no se alega ni se fundamenta por el letrado", señala la magistrada en la resolución, que puede ser recurrida en reforma o en apelación. EFE

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