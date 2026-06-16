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Douglas Santos: "No podemos tener la soberbia de pensar que golearemos a Haití"

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Basking Ridge (EE.UU.), 16 jun (EFE).- El lateral de la selección brasileña Douglas Santos instó este martes a sus compañeros a no tener "la soberbia" de pensar que van a golear a Haití el viernes, pues ya demostró ante Escocia que es un equipo "muy cualificado".

"Haití es muy fuerte físicamente, tiene intensidad y, al menos contra Escocia, se ha mostrado como una selección muy cualificada", declaró el defensa del Zenit ruso en una rueda de prensa en el hotel de concentración de la Canarinha, en Basking Ridge (Estados Unidos).

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Santos señaló que será un partido "muy difícil" ante los caribeños y llamó a "tener los pies en el suelo", salir al campo con "humildad" y tener como prioridad lograr la primera victoria en el Grupo C del Mundial 2026, tras el gris empate contra Marruecos en su debut (1-1).

"No podemos tener la soberbia de pensar que, como es Haití, vamos a golear", avisó.

Asimismo, reconoció que la 'Seleção' tendrá que "jugar mucho mejor" que contra Marruecos para llevarse la victoria el viernes en Filadelfia.

"Tenemos que entrar con humildad e intensidad para hacer una gran partida y conseguir la victoria", insistió.

El lateral izquierdo prometió también "controlar la emoción y la ansiedad" que, según dijo, padecieron en el estreno contra Marruecos y que ha llegado la hora de "hacer algo más".

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Preguntado sobre la debilidad defensiva de la selección brasileña, que ha encajado goles en los últimos seis partidos, su peor racha desde finales de 2019, Douglas Santos afirmó que están trabajando para "disminuir" los tantos del adversario.

"Son partidos bastante difíciles. Vamos a dar el máximo. Nos exigimos no sufrir goles, pero estamos enfrentando grandes selecciones y grandes jugadores que juegan en Europa", explicó.

En este sentido, alertó de que no va a existir un "partido fácil" en esta Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

"Está habiendo muchos partidos equilibrados, muchos empates. Tenemos que estar preparados emocional y físicamente para dar nuestra mejor versión", indicó. EFE

(vídeo)

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