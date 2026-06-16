Espana agencias

El peruano Buse remonta ante Giron y avanza a segunda ronda de Queen's

Guardar
Google icon

Londres, 15 jun (EFE).- El peruano Ignacio Buse, número 35 del 'ranking' ATP, avanzó a la segunda ronda del torneo de Queen's, que se disputa en Londres sobre hierba, después de remontar el encuentro ante el estadounidense Marcos Giron con un resultado de 3-6, 7-5 y 7-6 (8).

Buse, que salvó tres bolas de partido, iba a enfrentarse al español Rafa Jódar, pero, tras la retirada de éste por problemas en el músculo abdominal, Giron entró en el cuadro final como 'lucky loser' ('perdedor afortunado') después de caer en la previa.

PUBLICIDAD

El duelo, que se resolvió en 2 horas y 36 minutos, se decidió en la primera manga gracias a un solitario 'break' del estadounidense en el sexto juego, suficiente para asegurar el set por 6-3.

En el segundo, ambos tenistas mantuvieron a buen recaudo su saque y no permitieron opciones de rotura de servicio hasta el duodécimo juego, momento en el que el peruano aprovechó la segunda bola de set de que dispuso al resto.

PUBLICIDAD

En la manga definitiva, tras producirse dos 'breaks' en los dos primeros juegos, el partido se decidió en el 'tie-break', en el que Giron tuvo a su favor tres bolas para llevarse el partido, una de ellas al saque.

Buse resistió y pudo darle la vuelta al marcador para llevarse un partido maratoniano y clasificarse para la segunda ronda, en la que se verá las caras con el también estadounidense Brandon Nakashima, que derrotó al húngaro Marton Fucsovics por un doble 6-3.

En otros encuentros de la jornada, el francés Adrian Mannarino, de 37 años, dio la sorpresa al eliminar al checo Jakub Mensik, tercer cabeza de serie del torneo, por 5-7, 7-6 (3) y 7-6 (5), y se enfrentará al local Arthur Fery, que venció a su compatriota Toby Samuel por un contundente 6-0 y 6-2. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

PSOE y Sumar impiden que el Congreso vote las enmiendas de PP y Junts que emplazan a Sánchez a convocar elecciones

PSOE y Sumar impiden que el Congreso vote las enmiendas de PP y Junts que emplazan a Sánchez a convocar elecciones

Douglas Santos: "No podemos tener la soberbia de pensar que golearemos a Haití"

Infobae

La jueza de la dana pide a Camarero los archivos adjuntos del chat del Gobierno valenciano

Infobae

Al menos dos arrestados en Bizkaia relacionados con Hizbulá

Infobae

Los transportistas ven insuficiente la inversión en carreteras anunciada por el Gobierno

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional autoriza que Zapatero entre por la “puerta grande” de los jueces y no por la de visitantes para declarar como investigado

La Audiencia Nacional autoriza que Zapatero entre por la “puerta grande” de los jueces y no por la de visitantes para declarar como investigado

La mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso impide la votación para exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones: “Tienen miedo”

La Infantería de Marina española llega a la costa este de Estados Unidos con 700 militares, cinco buques y 75 vehículos

Junts obliga a los aliados de Pedro Sánchez a posicionarse sobre si el presidente debe convocar elecciones anticipadas

Muere un supuesto narcotraficante durante un tiroteo con la Policía en un operativo antidroga en Pontevedra

ECONOMÍA

Bruselas aprueba el acuerdo comercial con EEUU en los plazos de Trump y evita una nueva guerra arancelaria

Bruselas aprueba el acuerdo comercial con EEUU en los plazos de Trump y evita una nueva guerra arancelaria

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE caen un 17% en una década, pero aún están lejos del objetivo para 2030

El absentismo laboral llega a “extremos insostenibles”, según la patronal: las bajas cuestan 33.000 millones al año a Seguridad Social y empresas

La histórica sastrería de Barcelona que vistió a Juan Carlos I cierra por la subida del precio del alquiler

El castillo medieval francés que se vende por 1,5 millones de euros: 20 estancias y una capilla del siglo XVI con vidrieras históricas

DEPORTES

Noruega vuelve a un Mundial tras “28 años de sufrimiento” y con Haaland y Ødegaard al frente: “Nuestro máximo nivel es alto”

Noruega vuelve a un Mundial tras “28 años de sufrimiento” y con Haaland y Ødegaard al frente: “Nuestro máximo nivel es alto”

Jürgen Klopp, Scaloni y Henry salen en defensa de España tras el empate contra Cabo Verde: “El fútbol no funciona así”

El portero Vozinha ya supera a Tim Payne en seguidores en Instagram y se convierte en sensación del Mundial al pasar de 50.000 a 7,4 millones

Pedir perdón tras un gol al país de su familia, un gesto de respeto que ha llegado a los mundiales para quedarse: “Es la nación que lo acogió”

De Lamine Yamal a Cucurella, los jugadores de España llaman a la calma tras el empate ante Cabo Verde: “Nadie dijo que sería fácil”