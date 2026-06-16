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La “explotación invisible” de las empleadas domésticas internas: hasta 22 horas diarias al servicio de las familias

CCOO denuncia que muchas trabajadoras del hogar, en su mayoría mujeres migrantes, permanecen localizables fuera de su jornada laboral sin que ese tiempo se considere trabajo efectivo ni remunerado

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Una empleada del hogar durante su jornada laboral (Pixabay)
Una empleada del hogar durante su jornada laboral (Pixabay)

Miles de empleadas domésticas internas en España podrían estar soportando jornadas encubiertas de hasta 22 horas diarias debido a una regulación que les obliga a permanecer disponibles para atender necesidades de cuidado incluso fuera de su horario laboral.

Así lo denuncia CCOO en su informe El tiempo de las internas. La explotación invisible, presentado este martes y en el que el sindicato alerta de una situación que considera incompatible con los derechos laborales básicos.

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Según el estudio, la normativa vigente permite que las trabajadoras internas permanezcan en el domicilio de la persona empleadora durante largos periodos sin que ese tiempo sea reconocido como trabajo efectivo ni remunerado como tal. Esta circunstancia afecta especialmente a mujeres migrantes, que constituyen una parte fundamental del colectivo de empleadas del hogar en España.

Para CCOO, esta realidad representa una forma de explotación laboral difícil de detectar porque se produce dentro de los hogares particulares y bajo una regulación específica que, a juicio del sindicato, ha quedado desfasada respecto a los estándares laborales europeos.

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El polémico “tiempo de presencia”

En el centro de la controversia se encuentra la figura del denominado ‘tiempo de presencia’, recogida en el Real Decreto 1620/2011 que regula la relación laboral especial del servicio del hogar familiar. Este mecanismo obliga a las trabajadoras internas a permanecer en el domicilio fuera de su jornada ordinaria para atender necesidades puntuales de cuidado o asistencia.

Aunque estas horas adicionales pueden alcanzar hasta 20 horas semanales sobre una jornada ordinaria de 40 horas, la legislación actual no las considera trabajo efectivo. Sin embargo, las trabajadoras deben seguir disponibles y no pueden organizar libremente su tiempo ni abandonar el lugar de trabajo.

El informe señala que, sumando la jornada laboral, el tiempo de presencia y la obligación de pernoctar en el domicilio, muchas empleadas pueden pasar hasta 22 horas al día en su entorno laboral. Todo ello, en numerosos casos, percibiendo salarios cercanos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Un sector altamente feminizado y vulnerable

Los datos recopilados por CCOO reflejan que el empleo doméstico continúa siendo uno de los sectores más feminizados del mercado laboral. En Cataluña, por ejemplo, cerca del 95% de las personas afiliadas al Sistema Especial de Empleados del Hogar son mujeres.

La presencia de trabajadoras extranjeras también es especialmente significativa. Según el sindicato, casi la mitad de las empleadas del hogar afiliadas en esta comunidad autónoma tienen nacionalidad extranjera, lo que añade un componente adicional de vulnerabilidad laboral y social.

A esta situación se suma una elevada tasa de economía sumergida. Las estimaciones de CCOO sitúan la informalidad en torno al 42% en Cataluña, aunque advierten de que la cifra real podría ser superior debido a la dificultad para contabilizar a las trabajadoras que se encuentran en situación administrativa irregular.

Europa pone el foco en el trabajo doméstico

El sindicato recuerda que durante los últimos años el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha obligado a España a corregir diversas discriminaciones que afectaban a las empleadas del hogar.

Entre los avances más importantes figura el reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo, una reivindicación histórica del colectivo que durante años estuvo excluido de esta protección social.

Además, CCOO destaca una sentencia dictada por el TJUE en diciembre de 2024 que consideró contraria al derecho europeo la exclusión de las trabajadoras del hogar de los sistemas de registro de jornada. Para el sindicato, esta resolución supone un precedente clave para revisar otros aspectos de la regulación actual.

Reforma urgente de la normativa

A la luz de la jurisprudencia europea, CCOO sostiene que la disponibilidad permanente exigida a muchas empleadas internas encaja plenamente en la definición comunitaria de tiempo de trabajo.

Por este motivo, el sindicato cuestiona la validez jurídica del concepto de tiempo de presencia tal y como está configurado actualmente en la legislación española. A su juicio, obligar a una trabajadora a permanecer disponible sin reconocer ese tiempo como trabajo efectivo vulnera principios básicos de protección laboral.

La organización reclama una reforma profunda del marco normativo para garantizar que las trabajadoras internas dispongan de tiempos reales de descanso, sistemas efectivos de control horario y una remuneración acorde con las horas que permanecen a disposición de sus empleadores.

Para el sindicato, el reto pasa por sacar a la luz una realidad que permanece oculta tras las puertas de miles de hogares y que afecta a uno de los colectivos más vulnerables del mercado laboral español.

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