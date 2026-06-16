Bruselas aprueba el acuerdo comercial con EEUU en los plazos de Trump y evita una nueva guerra arancelaria

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en una imagen de archivo (Europa Press)

Casi un año después de la negociación comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea los Veintisiete han aprobado en el Parlamento el acuerdo comercial que elimina los aranceles sobre todos los bienes industriales estadounidenses y concede acceso preferencial al mercado de la UE a una amplia gama de productos pesqueros y agrícolas procedentes de EEUU.

Además, en un segundo reglamento, el Parlamento Europeo ha aprobado la prorrogación del régimen de importación libre de aranceles para el bogavante estadounidense y la ampliación de su alcance al bogavante transformado. El voto positivo de los eurodiputados llega dentro del plazo establecido por Donald Trump, que amenazó con imponer más aranceles a los bienes europeos si no se aprobaba antes del 4 de julio.

PUBLICIDAD

El reglamento aprobado para importaciones industriales y agroalimentarias estadounidenses se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2029. Antes de julio del mismo año, la Comisión deberá presentar una evaluación exhaustiva de sus efectos sobre la industria, la agricultura y las pequeñas y medianas empresas de la UE, así como sobre la evolución de los flujos comerciales con terceros países. La evaluación podrá ir acompañada de una propuesta legislativa para prolongar la vigencia del reglamento.

Respecto a las salvaguardas para suspender o pausar el pacto comercial, se dará en caso de que las empresas europeas resulten perjudicadas severamente o si EEUU impone nuevos aranceles adicionales dirige nuevas amenazas contra países del bloque.

PUBLICIDAD

Para activar las salvaguardas bastará “una solicitud debidamente justificada” de tres o más Estados miembro, de la industria o de sindicatos de la UE o por la propia iniciativa de la Comisión para iniciar una evaluación formal sobre si el aumento de las importaciones estadounidenses ha causado daños graves a los productores de la UE. Si existen pruebas suficientes, la Comisión podrá decidir suspender total o parcialmente la aplicación del acuerdo.

La eurodiputada socialista destaca el rol de España en un contexto internacional marcado por la guerra de Oriente Medio y las tensiones con Estados Unidos.

EEUU debe reducir los impuestos al acero europeo

Las salvaguardas de suspensión también se activarán si “Estados Unidos incumple los compromisos de la Declaración Conjunta, cuando socave de otro modo los objetivos perseguidos” por la misma o cuando “perturbe las relaciones comerciales y de inversión con la UE, incluso discriminando o atacando a los operadores económicos de la UE”.

PUBLICIDAD

Las condiciones incorporadas incluyen otro aviso a la Casa Blanca para reducir el 50% de los aranceles al acero y aluminio europeos ya que si para el 31 de diciembre de este 2026 no se ha rebajado ese gravamen al techo del 15% pactado para el resto de producciones, la UE estará facultada para suspender las concesiones a los productos de acero y aluminio concedidas a Estados Unidos.

“Al convertir en ley los compromisos de la UE en la declaración conjunta, el presente Reglamento pasa a formar parte del conjunto de instrumentos defensivos de la UE: no solo refuerza y estabiliza las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos, sino que también le da a la UE la capacidad de responder si EEUU no cumplen su parte del trato”, ha declarado tras la aprobación el presidente de la Comisión de Comercio Internacional, Bernd Lange.

PUBLICIDAD

Además del lado comercial, el acuerdo cerrado entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, incluye compromisos de la Unión que no dependen de Bruselas sino de sus Estados miembro, como compras de energía por valor de 750.000 millones de dólares a Estados Unidos e inversiones en este país por valor de 600.000 millones más.