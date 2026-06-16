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Al menos dos arrestados en Bizkaia relacionados con Hizbulá

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Bilbao, 16 jun (EFE).- Efectivos de la Policía Nacional han arrestado este martes en Bizkaia al menos a dos personas investigadas por su presunta relación con la organización chií libanesa Hizbulá, en una operación que aún continúa abierta.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la operación está dirigida por la Audiencia Nacional con la intervención de la Comisaría General de Información.

La actuación policial en Bizkaia ha comenzado esta mañana y se encuentra bajo secreto de sumario. EFE

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