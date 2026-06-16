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Noruega vuelve a un Mundial tras “28 años de sufrimiento” y con Haaland y Ødegaard al frente: “Nuestro máximo nivel es alto”

La selección escandinava debuta hoy frente a Irak. Antes, a las 21:00 horas, Francia-Senegal

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La selección de Noruega vuelve a un Mundial 28 años después con Haaland como referencia. (Jonas Been Henriksen/EFE)
La selección de Noruega vuelve a un Mundial 28 años después con Haaland como referencia. (Jonas Been Henriksen/EFE)

Noruega regresa hoy a una Copa del Mundo. Son 28 de espera de un país que hoy cuenta con uno de los mejores futbolistas del mundo. El conjunto escandinavo debuta en el Mundial 2026 ante Irak a las 00:00 de la noche (hora española) en el Gillette Stadium de Foxborough (Boston Stadium para la ocasión), en lo que será el cierre de los primeros partidos del Grupo I, que lo abren esta noche Francia y Senegal (21:00 horas).

La última vez que Noruega disputó un Mundial fue en Francia 1998, edición en la que llegó a octavos de final bajo las órdenes de Egil “Drillo” Olsen. Aquel equipo, con nombres como Henning Berg, Ronny Johnsen u Ole Gunnar Solskjær, firmó una victoria histórica por 2-1 ante Brasil en Marsella.

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Sin embargo, desde aquel hito, los noruegos no pisan la máxima competición de selecciones, quedando fuera de hasta seis mundiales de manera consecutiva. Ahora, 28 años después, han sellado su billete para el más grande de toda la historia de la mano de una nueva generación liderada por Erling Haaland y Martin Ødegaard.

Los jugadores de Noruega celebran un gol
Los jugadores de Noruega celebran un gol. (Página Web de la selección de Noruega)

Una clasificación perfecta

El camino hasta este debut no fue casualidad. Noruega completó la fase de clasificación de la UEFA con pleno de victorias: ocho partidos, ocho triunfos, 24 de 24 puntos posibles. En el proceso, Noruega superó a Italia por 3-0 en Oslo y por 4-1 en Milán, y goleó 11-1 a Moldavia, el resultado más abultado de toda la fase europea. Erling Haaland terminó como máximo artillero de las eliminatorias con 16 goles, a la altura del récord histórico que tenía Robert Lewandowski.

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Alrededor de Haaland se ha consolidado una generación con peso en la élite europea. Ødegaard ejerce de capitán y cerebro del equipo, mientras que nombres como Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Sander Berge, Oscar Bobb y Kristoffer Ajer completan una plantilla que ha despertado grandes expectativas en el país.

La plantilla que representará a Noruega en el Mundial 2026
La plantilla que representará a Noruega en el Mundial 2026. (Página Web de la selección de Noruega)

Solbakken, sin minutos en Francia 98 y que ahora le toca dirigir

El seleccionador Ståle Solbakken fue jugador de aquella generación de 1998, aunque vivió el triunfo ante Brasil desde el banquillo, sin minutos. Ahora, 28 años después, le toca dirigir desde la banda. En la rueda de prensa previa al partido, celebrada en Foxborough, no escondió la carga emocional del momento: “Todos los ciudadanos valorarán liderar su país en este contexto, y después de 28 años de sufrimiento. Será la prioridad número uno, y espero que podamos estar a la altura”.

El técnico reconoció sentimientos encontrados ante la responsabilidad que recae sobre él: “Mis sentimientos son muy contradictorios. Siento alegría y orgullo, tanto por los jugadores como, quizás, por ustedes, el público y todos los demás. Pero cuando uno es el responsable final, seguramente hay otros que se divierten más”.

Pese a ello, Solbakken pidió calma y subrayó el ambiente de trabajo del grupo: “Hemos entrenado bien y tenemos mucha armonía dentro y fuera del campo, o eso creemos. Sabemos que nuestro máximo nivel es alto, pero también que en el fútbol todo puede pasar. Tengo buenas sensaciones y, de hecho, estoy deseando que llegue el momento”.

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken (Reuters/Andrew Couldridge)
El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken (Reuters/Andrew Couldridge)

Haaland y Ødegaard, las piezas clave

Las buenas noticias para Noruega llegaron también desde el apartado físico: tanto Ødegaard como Haaland están disponibles para el estreno. Sobre su capitán, Solbakken fue especialmente claro: “Es un jugador importantísimo para nosotros. Es el capitán y marca el ritmo del partido. Los demás han crecido y ganado confianza, y ahora creo que no necesita asumir tanta responsabilidad en todas las zonas del campo”.

Y, como era previsible, gran parte de las preguntas giraron alrededor de Haaland, que disputará su primer Mundial: “Espero que tenga un gran impacto en el resultado del partido. Es nuestro goleador y creo que es el mejor goleador del mundo. Está en buena forma física y ha ido mejorando progresivamente en los entrenamientos. Cuando el equipo le genera ocasiones, suele marcar.”

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