La vacuna contra el herpes zóster podría reducir el riesgo de demencia, según un estudio

Una enfermera administra la vacuna del herpes zóster en el Hospital Universitario del Vinalopó de Elche (Alicante). (Europa Press)

Un estudio piloto realizado en Estados Unidos ha descubierto que las personas mayores en residencias que han recibido la vacuna del herpes zóster (RZV) tienen un menor riesgo de desarrollar demencia los cuatro años siguientes. La investigación, realizada por la Universidad de Brown, calcula que el riesgo disminuye un 24% entre aquellos que recibieron las dosis, frente a aquellos que no fueron vacunados.

El estudio, publicado en Annals of Internal Medicine, se ha centrado en personas mayores recién admitidas en residencias de ancianos, un grupo con más riesgo tanto de desarrollar demencia como de padecer herpes zóster. Esta infección cutánea provocada por el mismo virus de la varicela causa una erupción dolorosa (neuralgia postherpética) que provoca ardor y picazón. Normalmente, la población se contagia en un primer momento por varicela, pero el virus permanece inactivo durante años en el sistema nervioso y puede reactivarse tiempo después, dando lugar al herpes zóster.

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El análisis del equipo norteamericano ha examinado a más de 500.000 pacientes mayores de 66 años ingresados en residencias para la tercera edad, comparando los resultados de aquellos que habían recibido la vacuna y aquellos que no. Los investigadores vieron que aquellos que sí aceptaron la dosis contra el herpes zóster en los 12 meses posteriores a su entrada en la residencia tenían un menor riesgo de desarrollar demencia en los cuatro años siguientes. En concreto, el riesgo se reducía seis puntos porcentuales.

Un 24% menos de riesgo de tener demencia

Para ese trabajo se han utilizado datos de Medicare y de historias clínicas electrónicas. La comparación entre ambos grupos ha mostrado una reducción relativa del riesgo del 24% y una reducción absoluta de 6 puntos porcentuales en la probabilidad de desarrollar demencia a lo largo de los cuatro años siguientes entre los vacunados.

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Los expertos advierten que los primeros cambios en la demencia pueden pasar inadvertidos en el lenguaje cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conclusión de los autores es que la vacunación frente al herpes zóster se ha asociado con un menor riesgo de demencia, aunque no presenta esa relación como una prueba definitiva de causalidad. Los propios investigadores sostienen que estos hallazgos justifican una investigación más exhaustiva para establecer evidencia más concluyente sobre la reducción del riesgo de demencia tras la vacunación en este grupo de edad.

No es la primera vez que se apunta a esta relación entre la vacuna y el deterioro cognitivo: en 2025, un equipo de la Universidad de Stanford vislumbró una reducción del 20% en desarrollar demencia en aquellos pacientes que recibieron la vacuna contra el herpes zóster.

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Menos de la mitad de la población se vacuna

El trabajo también pone el foco en un segundo dato: la tasa de vacunación con RZV sigue siendo baja, en especial entre los adultos que viven en residencias de ancianos. En España, esta vacuna está indicada para personas mayores de 65 años, pero pocos se la ponen: los últimos datos del Ministerio de Sanidad evidencian una cobertura del 33,37% en la población mayor de 65 años y del 26,15% entre aquellos españoles mayores de 80 años.

Por comunidades autónomas, es Canarias (71,28%) la que alcanza mayores niveles de vacunación para la población de 65 años o más, seguida de Castilla y León (50,55%). Son, además, las dos únicas regiones que superan el 50% de cobertura vacunal. Por el lado contrario, Ceuta (2,28%), Baleares (4,10%) y el País Vasco (5,74%) presentan los menores niveles de cobertura contra el herpes zóster en este grupo de población.

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